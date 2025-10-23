La falta de pisos y el aparcamiento encabezan las preocupaciones en Abadiño Una encuesta municipal a 695 vecinos revela un alto grado de satisfacción con el municipio, pero reclama avances en vivienda y movilidad

Las dificultades a la hora de acceder a una vivienda y la falta de aparcamiento son las dos grandes preocupaciones de la ciudadanía de Abadiño, según la encuesta municipal realizada a fin de evaluar la gestión en el ecuador del mandato. El estudio ha sido elaborado a partir de 695 entrevistas a mayores de 18 años residentes en la localidad y realizadas la segunda quincena de septiembre.

Un 23,6% de los encuestados menciona la escasez de oferta y el elevado precio de los pisos. Asimismo, la demanda de parking aparece como segunda inquietud para el 13,4%, especialmente en Traña-Matiena. Otros temas mencionados, aunque en menor medida, son la falta de servicios y comercio (6,6%), el tráfico (4,8%) y los problemas de movilidad y transporte público (4,7%). A pesar de estas carencias, la encuesta refleja un alto grado de satisfacción con Abadiño como lugar para vivir. El 87,4% de las personas encuestadas otorga al pueblo una nota de entre 7 y 10, situando la media en un notable 7,8. Solo un 2,8% realiza una evaluación negativa, con puntuaciones inferiores a 4.

El sondeo también recoge la percepción sobre la labor del Ayuntamiento. En este caso, las notas son mayoritariamente buenas. Un 23,7% considera que el gobierno local está resolviendo las problemáticas del municipio, mientras que un 40,8% cree que están en ello, pero que necesitan más tiempo. En cambio, un 17,9% opina que no están sabiendo dar respuesta a las necesidades locales. Por áreas, la comunicación municipal es la mejor valorada, con un 68,6% de apreciaciones positivas, seguida de la oferta cultural, deportiva y de ocio, el cuidado del medio ambiente y la participación ciudadana, que reciben alrededor del 60% de valoraciones favorables. Sin embargo, el urbanismo y la política fiscal presentan margen de mejora, con un 24,2% y un 15,4% de opiniones negativas, respectivamente.

En lo referente al aparcamiento, los habitantes consideran que, a pesar de que sigue habiendo problemas, ha habido una evolución favorable en los últimos meses. Casi la mitad (49,3%) afirma que las facilidades para estacionar han mejorado, mientras que un 32% piensa que la situación se mantiene igual y un 12,2% cree que ha empeorado. En cuanto al nuevo sistema de estacionamiento implantado el pasado mes de junio en Traña-Matiena, la mayoría de la población lo valora positivamente: el 14,6% lo considera muy apropiado y el 45,7% adecuado, frente a un 23,8% que rechaza la decisión.

La investigación dedica un apartado a los proyectos estratégicos y revela que la iniciativa considerada más prioritaria es la construcción de la residencia de mayores de Zelaieta, que alcanza una puntuación media de 8,5 en importancia. Además, el 86,2% apuesta por una administración pública del futuro centro. Del mismo modo, obtienen un respaldo mayoritario la transformación del polígono de Zubibitarte en zona residencial y la recuperación de la cantera de Atxarte.

Por su parte, el alcalde Mikel Urrutia (EH Bildu) ha valorado de forma positiva los resultados del estudio. Ha señalado que, a pesar de que el aparcamiento sigue figurando entre las principales quejas, «los datos reflejan que las medidas aplicadas en los últimos meses están dando frutos y la sensación es cada vez mejor, lo que indica que avanzamos en la buena dirección». Respecto a la vivienda, Urrutia ha reconocido que se trata de otro reto prioritario, «aun siendo un ámbito cuya competencia no recae únicamente en el equipo de gobierno». Aun así, ha anunciado que el Consistorio contratará a una empresa especializada con el propósito de elaborar un plan de actuación específico en esta materia. En la misma línea, la teniente de alcalde Edurne Maguregi ha agradecido la colaboración vecinal y ha subrayado que «sus aportaciones permiten conocer de primera mano cuáles son las prioridades del municipio y hacia dónde debemos orientar nuestro trabajo».

