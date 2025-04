Elorrio lanza una nueva campaña de bonos con un ahorro del 33% en las compras

Leire Merino Elorrio Miércoles, 30 de abril 2025, 15:17 Comenta Compartir

Este viernes arranca una nueva edición de la campaña 'Elorrixon dendarik denda', con la que el Ayuntamiento y la asociación de comerciantes de la localidad, Elorrioko Merkatari Elkarte (EME), buscan incentivar las compras en el comercio local. La iniciativa se extenderá hasta el 31 de mayo y dispone de una partida económica de 20.000 euros. Al igual que en anteriores ediciones, la mecánica es sencilla: por cada 30 euros gastados, los vecinos pagarán únicamente 20, obteniendo un ahorro directo del 33%. Los mayores de 18 años podrán canjear un máximo de dos vales, ya sea en adquisiciones separadas o de forma conjunta, en cuyo caso el gasto mínimo deberá alcanzar los 60 euros.

Un total de 27 negocios se han adherido a la campaña, cada uno de ellos con 74 cupones disponibles. Las compras deberán realizarse exclusivamente en estos establecimientos participantes. Según asegura Izaskun Aguirre, presidenta de la asociación de comercios y dueña de Izara, una tienda de ropa de casa y lencería con 27 años de trayectoria, las promociones de este tipo tienen una acogida excelente en el municipio. «A mí las papeletas de descuentos me suelen durar tres días. Eso quiere decir que funcionan, que los usuarios las esperan», afirma. El canje de bonos se gestionará, como es habitual, a través de una aplicación informática en manos de los propios encargados de los locales. La ciudadanía solo necesitará presentar su DNI en el momento de la adquisición de los artículos, sin necesidad de ningún otro documento o soporte.

De la misma manera, reconoce la propuesta con una mezcla de gratitud y preocupación. «El alcance de estas iniciativas es grande, ya que nos ayudan en las ventas. No obstante, nos da pena tener que vender así, porque nos hace meditar acerca de nuestra situación real». Aguirre aprecia el esfuerzo de las instituciones: «Agradecemos mucho la ayuda. Sin embargo, es verdad que esto nos permite respirar un mes, y luego volvemos otra vez a la realidad». Aguirre subraya que «a menudo no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no lo perdemos definitivamente. Este año hemos perdido ya tres comercios en Elorrio».

Ana Isabel Descarga, responsable de la tienda centenaria Sagastizabal, especializada en alimentación, droguería y ferretería, destaca que «es un pequeño empujón», aunque lamenta tener que recurrir siempre a descuentos para poder sobrevivir. Ana Larrea, desde la tienda Japi, dedicados a ropa, calzado y complementos y con casi 30 años de trayectoria, valora que estas campañas «animan incluso a quienes no compran habitualmente». Ambas coinciden en que el auge de las compras online ha hecho daño, pero reivindican el valor de los negocios locales: «Seguimos aquí gracias a quienes valoran lo de casa».