Elorrio acoge el rodaje de 'Mintzo zen', un cortometraje que reivindica el euskera

Elorrio será escenario del rodaje del cortometraje 'Mintzo zen' a partir del próximo 4 de octubre. La obra, dirigida por los hermanos Aitor e Izaro Arruti, se enmarca dentro de la beca cultural Geuretik Sortuak, organizada por Udalbiltza y con el apoyo del Ayuntamiento local. Tiene por objetivo reflejar las frustraciones de los euskaldunes cuando se les niega el derecho a expresarse en su lengua.

El proyecto se inspira en la canción 'Xorieri mintzo zen' y sigue a Unai, un personaje que habla en euskera en un contexto donde no se permite conversar en su idioma. Según los responsables del proyecto, el monólogo interior del protagonista servirá a modo de «dispositivo para mostrar qué pensamientos y sentimientos surgen en quienes se enfrentan a la imposibilidad de comunicarse en euskera», destacando la memoria y la dignidad como temas centrales.

Las primeras grabaciones tendrán lugar en el hogar de personas mayores Aldatsekua, en horario de mañana y tarde. El equipo busca la participación de figurantes que tengan a partir de 65 años y anima a los vecinos a implicarse en esta experiencia cinematográfica. Los interesados en colaborar pueden inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al 689 79 38 04, indicando nombre y apellidos, edad y el turno preferido.

