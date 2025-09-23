El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El equipo busca la participación de figurantes que tengan a partir de 65 años. E.U

Elorrio acoge el rodaje de 'Mintzo zen', un cortometraje que reivindica el euskera

La obra, dirigida por Aitor e Izaro Arruti busca reflejar la memoria y la dignidad de quienes no pueden expresarse en su lengua

Leire Merino

Leire Merino

Elorrio

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:55

Elorrio será escenario del rodaje del cortometraje 'Mintzo zen' a partir del próximo 4 de octubre. La obra, dirigida por los hermanos Aitor e Izaro Arruti, se enmarca dentro de la beca cultural Geuretik Sortuak, organizada por Udalbiltza y con el apoyo del Ayuntamiento local. Tiene por objetivo reflejar las frustraciones de los euskaldunes cuando se les niega el derecho a expresarse en su lengua.

El proyecto se inspira en la canción 'Xorieri mintzo zen' y sigue a Unai, un personaje que habla en euskera en un contexto donde no se permite conversar en su idioma. Según los responsables del proyecto, el monólogo interior del protagonista servirá a modo de «dispositivo para mostrar qué pensamientos y sentimientos surgen en quienes se enfrentan a la imposibilidad de comunicarse en euskera», destacando la memoria y la dignidad como temas centrales.

Las primeras grabaciones tendrán lugar en el hogar de personas mayores Aldatsekua, en horario de mañana y tarde. El equipo busca la participación de figurantes que tengan a partir de 65 años y anima a los vecinos a implicarse en esta experiencia cinematográfica. Los interesados en colaborar pueden inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al 689 79 38 04, indicando nombre y apellidos, edad y el turno preferido.

Te puede interesar

