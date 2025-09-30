El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Asociaciones de comerciantes, hosteleros y servicios, presentaron la campaña junto a las autoridades municipales de las cinco localidades. J.G.L.

Durango, Abadiño, Berriz, Elorrio e Iurreta se unen para revitalizar el comercio local

250 establecimientos de los cinco municipios apuestan por poner en valor la diversidad de la oferta del Duranguesado y animan a los clientes a comprar en los establecimientos de los pueblos

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

ABADIÑO

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:58

La comarca del Duranguesado quiere fomentar la compra y el trato directo hacia el cliente en las tiendas locales y con este propósito, las asociaciones de comercio, hostelería y servicios de los municipios de Durango, Abadiño, Berriz, Elorrio e Iurreta se han unido para lanzar la campaña conjunta 'Ongi Etorri'.

El objetivo principal de la iniciativa que se ha presentado hoy con la presencia de las autoridades municipales y comerciantes de estos municipios es animar a los vecinos a entrar en los 250 establecimientos que se adhieren a la campaña y descubrir todo lo que ofrecen. «Queremos transmitir una invitación clara y cercana: cruzar la puerta, conocer a las personas que están detrás de cada mostrador y poner en valor la diversidad de la oferta de la comarca», subraya el colectivo de comerciantes de Dendak Bai.

«Son iniciativas que hacen que partícipe el cliente y acuda a las tiendas. Sirve para dinamizar el comercio local, es la segunda vez que participo. A mi tienda vienen gente de Barakaldo o Bilbao y me piden todo tipo de perfumes«, subraya Eugenia Sanchotena, que tiene una perfumería en Durango.

Mientras, la vecina y comerciante de Elorrio, Ana Larrera recalca que son unas iniciativas «fantásticas y sirven para dinamizar la venta«. «De esta manera, hacemos actividades y colaboramos los pueblos de alrededor de una manera fácil y rápida. Salió bien el año pasado y este año también va a ser igual. Vendo de todo para chicos y chicas, lo que corresponda al momento y la gente siempre se anima» reconoce esta comerciante de la tienda Japi Moda de Elorrio.

La campaña se prolongará hasta el próximo 12 de octubre y durante estas dos semanas, los establecimientos participantes tienen un banderín con ventosa en sus escaparates con la imagen de la campaña. Todas las compras realizadas en ese periodo participan en el sorteo de un premio de 2.500 euros, que la persona ganadora disfrutará en 24 horas recorriendo los cinco municipios, utilizando 500 euros en cada uno de ellos. Para participar en el sorteo, basta con comprar en los establecimientos participantes e introducir el ticket de compra con los datos de nombre, apellidos y teléfono en las urnas que hay en los propios comercios o a través de la web municipal.

«El año pasado tuve suerte y me tocó un regalo. Recuerdo como una experiencia muy buena y estuve muy contenta», subraya Mª Asun, clienta habitual de la tienda 'Alimentación Rakel' de Iurreta. Precisamente, la propia Rakel Parra reconoce que «muchas personas disfrutaron y la ganadora vivió una experiencia inolvidable. Recorrió todos los pueblos e hizo las compras en cada pueblo. En Durangaldea tenemos todo y apoyando el comercio local, estamos fortaleciendo nuestros pueblos», detalló.

Por último, el alcalde de Abadiño, Mikel Urrutia, reconoció que «no es solo una actividad económica». «También es un momento para socializar, cuidar al cliente y al comerciante», reconoció.

La campaña cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de los municipios participantes y con la colaboración del departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco.

