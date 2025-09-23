Denuncian riesgos ambientales en Elorrio por el desarrollo del polígono industrial Pulla Azkarreta

Leire Merino Elorrio Martes, 23 de septiembre 2025, 14:56 Comenta Compartir

La organización ecologista Ekologistak Martxan ha solicitado la paralización del proyecto de urbanización del sector Pulla Azkarreta en Elorrio, que ocupará 105.630 metros cuadrados. Según el plan, la mitad de esta superficie se destinará a áreas privadas, uso industrial, equipamiento y huertas, mientras que el resto se reservará para uso público, como infraestructuras, zonas verdes y equipamientos comunes. Los ecologistas aseguran que podría causar graves daños al medio ambiente y a la vida de los vecinos, y exigen que se abra un proceso en el que «los habitantes puedan participar de verdad en las decisiones».

El Ayuntamiento dio luz verde a la ejecución parcial del polígono en julio, con los votos a favor de EH Bildu y PNV y la oposición de Elkarrekin-Podemos. Con esta decisión, se abre la posibilidad de impulsar el urbanismo en una zona que desde 2011 está clasificada como «industrial de innovación» en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

Entre los principales argumentos presentados en un comunicado de la asociación ecologista, se encuentra la crítica al consumo de suelo fértil, un recurso limitado en Euskadi. Del mismo modo, han recordado que el pueblo posee alrededor de 16 y 20 hectáreas de suelos industriales en desuso que podrían ser rehabilitadas a fin de llevar a cabo nuevas actividades económicas, evitando así la destrucción de terrenos agrícolas de alto valor productivo y ecológico. Por otra parte, la entidad advierte de los riesgos para la biodiversidad. El plan afectaría a hábitats de importancia comunitaria y espacios de alimentación del visón europeo (Mustela lutreola), especie en peligro crítico de extinción en Europa.

El colectivo también señala que el estudio ambiental subestima el deterioro que tendría el proyecto sobre la naturaleza, ya que al eliminar los prados y cultivos existentes se perderían funciones importantes como la absorción de agua, la captura de carbono, la regulación del clima local y la biodiversidad de animales e insectos. Además, advierten de que la idea no tiene en cuenta correctamente el aumento del ruido, que se sumaría al que ya generan las industrias cercanas y empeoraría la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, han subrayado que la iniciativa tiene un amplio rechazo social. Durante años, residentes y colectivos de la localidad han mostrado su oposición mediante asambleas, alegaciones y movilizaciones, defendiendo el suelo fértil y reclamando un modelo de desarrollo que priorice el interés general por encima de los intereses especulativos.