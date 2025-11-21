La biblioteca Bizenta Mogel de Durango, galardonada en los premios María Moliner El centro ha sido distinguido por el proyecto 'Lectura sin barreras: tejiendo comunidad desde la biblioteca' y recibirá una subvención para ampliar su colección bibliográfica

La biblioteca Bizenta Mogel de Durango ha sido nuevamente reconocida en la campaña María Moliner, un programa impulsado por el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que premia los mejores proyectos de fomento de la lectura en municipios de menos de 50.000 habitantes.

Este año ha sido seleccionada como una de las ganadoras y recibirá una subvención destinada a la adquisición de nuevos libros. El proyecto premiado lleva por título 'Lectura sin barreras: tejiendo comunidad desde la biblioteca' y tiene como objetivo principal fomentar la lectura inclusiva, acercando la cultura y el conocimiento a colectivos diversos, especialmente aquellos con menos acceso a recursos bibliográficos. Este nuevo reconocimiento -es la quinta vez que la biblioteca recibe el galardón- refuerza su compromiso con la comunidad y con la promoción de la lectura entre los durangueses.

La campaña María Moliner valora especialmente la eficiencia en la gestión de los recursos, la calidad y originalidad del proyecto presentado, así como su impacto social y su contribución al fomento de la lectura entre colectivos diversos, con especial atención a la infancia y la juventud.

