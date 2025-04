20 años transmitiendo la pasión por la danza en Durango

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 21 de abril 2025, 16:04 Comenta Compartir

Amistad, compañerismo, dedicación, sacrificio, emociones... Son algunas de las características que se pueden percibir en los rostros de las chicas y chicos de la escuela de danza L'Atelier en Durango. Esta academia cumple el 20 aniversario de su apertura de la mano de su directora, Oiane Azkonizaga, y los 600 alumnos mostrarán sus coreografías este sábado en el día internacional de esta disciplina.

La jornada comenzará a las diez de la mañana con talleres infantiles, que incluirán actividades como circo con telas y aro, taller de caretas, pintacaras y acrobacias. A las 11.30 horas, se podrá disfrutar de las primeras actuaciones de ballet, que darán paso a una barra de ballet a las 12.30, al aire libre en la parte exterior de Landako Gunea (en caso de lluvia, se trasladará al interior).

«Cuento con niños desde los tres años en adelante con una iniciación a la danza hasta adultos y jubilados. Mayoritariamente, son chicas pero sí que es verdad que se están rompiendo un poco los estigmas y más chicos se animan a bailar. Se lo tienen que pelear porque lo primero que les dicen es que 'eso es de chicas'. Poco a poco, se están rompiendo barreras», subraya Oiane.

A las 14.00 horas, se ofrecerá una comida abierta a toda la ciudadanía, con la recaudación destinada a la Koreo Dantza Elkartea, una iniciativa solidaria que apoya a las familias de los bailarines participantes. Por la tarde, la programación continuará con un bingo a las 15.30 horas, seguido de actuaciones de danza moderna, urbana y contemporánea a las 16.00 horas. A las 17.30 horas, se celebrará un sorteo de rifas, y a las 18.30, se ofrecerán más actuaciones de danza. El día concluirá con un taller de Bachata a las 20.00 horas.

«Llevamos ocho o nueve años practicando ballet. Empecé siendo una niña, con cinco. Nos encanta bailar y queremos seguir dedicándonos a este deporte», afirma Amaia Santamaría. Otra de ellas, Uma Bracaglia, señala que algunas de ellas ensayan «todos los días».

Premios en España y Europa

A las largas horas de dedicación y esfuerzo de los más pequeños, en una actividad por la que se preparan casi los siete días de la semana, hay que sumarle los numerosos viajes por España y parte de Europa mostrando la danza clásica, contemporánea y urbana. También cuentan con clases de bachata, salsa, bailes de salón o pilates, y también se lanzarán próximamente con 'heels, modalidad cuya característica principal es el uso de zapatos con tacones.

«Hemos conseguido bastantes premios a nivel nacional e internacional, llevamos 13 años en el mundo de la competición. Asistimos a concursos a nivel nacional y en algunos de ellos, clasificatorios para Europeos y Mundiales como el 'Global Dance open' donde conseguimos algunos premios. Los resultados suelen ser muy buenos, casi siempre hacemos pódium en los campeonatos nacionales y significa que el trabajo es bueno», detalla.

Entre las distinciones, hay que destacar el premio a la mejor escuela de danza en la gala de Premios Nacionales Duente por tercer año consecutivo. Y también triunfo en París con varios premios en baile urbano, contemporáneo y clásico en competencia con otras escuelas de España, Portugal, Italia y Francia en 2022. Otra de las alumnas más destacadas que pasó por el centro fue Laura Gogeaskoetxea, la bailarina de Durango que se formó en la escuela y baila junto a Aitana o Lola Índigo.

Recientemente, vienen de lograr premios en el campeonato de Euskadi y este año, acudieron por primera vez al concurso de danza clásica Vaslav Nijinsky en Huesca, siendo el mayor premio para un alumno de la escuela, Kaiet Amezua. «Es un empuje importante para nuestro centro, el hecho de poder impulsar la carrera de todos estos alumnos que tienen talento y les abre el camino para acceder al ámbito laboral en escuelas profesionales y que se dediquen a la danza», confiesa.

L'ATELIER DANTZA ESKOLA

Alumnos que consiguen dedicarse profesionalmente a la danza en países de Europa y Estados Unidos es el mayor logro que podemos tener, aparte de poder formar a todos los alumnos con el mayor rigor y profesionalidad y al mismo tiempo, conseguir que amen la danza y disfruten de la misma cada día. ¿Y qué es lo más difícil de la danza? Amar la disciplina, con una capacidad de trabajo, esfuerzo importante y dedicación con muchas horas semanales, acompañado de un esfuerzo y forma física y «tener un poco de ese duende de sentir la danza».

«A mí me gustaba mucho la danza y cuando terminé la carrera, no quería desvincularme del baile y entendí que era una manera de estar ligada a ello. Decidí abrir una pequeña escuela en el pueblo. No había ningún centro de danza en la zona y tuvo muchísima aceptación, creciendo de manera habitual por esa falta de formación en danza», subraya recordando los inicios.

«Quería tener un espacio para poder dar unas clases y vi que la gente quería más cosas, aparte de ballet, querían hacer danza contemporánea, urbana, comercial… la escuela fue creciendo con la demanda y con esas ganas de disfrutar del baile y tener un espacio para formarse», analiza y de cara a este sábado, confiesa que es el día que más disfrutan los alumnos de todo el año. «Salen mucho a bailar, en eventos, en concursos, en funciones… pero suele ser en espacios cerrados como teatros. Este día es el día que todo el mundo es capaz y tiene la oportunidad de ver a nuestros alumnos qué es lo que hacen y verse entre ellos, algo que les gusta mucho. Cualquiera se puede acercar y lo viven con mucha ilusión», manifiesta.

Temas

Danza

Durango

Arte