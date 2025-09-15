Amorebieta se suma a la Semana Europea de la Movilidad Este jueves y viernes, el municipio ofrecerá recorridos en bicicleta, gincanas infantiles y un mercado de segunda mano, entre otros planes

Leire Merino Amorebieta Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:25

Amorebieta se sumará este jueves y viernes a la Semana Europea de la Movilidad, bajo el lema «Movilidad para todas las personas». Durante estas dos jornadas, el municipio acogerá actividades dirigidas a todos los públicos con el objetivo de fomentar medios de transporte sostenibles y hábitos de vida saludables.

El primer día, el parque Zelaieta será el epicentro de la jornada con propuestas variadas. Entre ellas destaca un concurso y exposición de dibujos, en el que se sortearán 2 bicicletas de equilibrio para niños de 3 a 5 años y 4 patinetes para participantes de 6 a 14 años. La entrega de premios se realizará a las 19.00 horas. También se celebrará el Party 7-Bike, en el que con una bicicleta circular para siete personas, se podrá disfrutar en grupo a lo largo de un paseo de 10 minutos. Asimismo, habrá un recorrido ciclista de 30 minutos abierto a todas las edades y se desarrollará un taller de creación de chapas de 17.00 a 20.00 horas.

Como gran novedad, se llevará a cabo por primera vez un mercado de bicicletas en Zelaieta, impulsado por el proyecto Bizi Eskola de Arrigorriaga. La dinámica consiste en que los vecinos entregan sus bicis en desuso, se acuerda un precio y la organización se encargará de exponerlas y venderlas. Una vez finalizada la venta, el importe se entregará a los antiguos propietarios.

El segundo día, en Herriko Plaza, los más jóvenes serán protagonistas con una gincana de obstáculos en bici, destinada a pequeños de 6 a 14 años. La actividad, organizada por la Federación Vizcaína de Ciclismo y la Sociedad Ciclista Amorebieta, requiere el uso obligatorio de casco. Por su lado, el Ayuntamiento asegura que «con estas iniciativas queremos invitar a toda la ciudadanía a participar y seguir construyendo una localidad más accesible, saludable y sostenible».