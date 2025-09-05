El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
La concejala, Alicia Hernández; el primer teniente de alcaldesa de Amorebieta, Anartz Gandiaga; la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca; el director de obra de ETS, Fernando Puente; el viceconsejero, Miguel Ángel Páez y el director general de ETS, Antonio López. L.M

Amorebieta elimina un paso a nivel con un nuevo viaducto

Ubicado en el barrio de Bernabeitia, el vial recién abierto, de 429 metros, enlaza la carretera comarcal con la N-634

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:22

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), ha suprimido el paso a nivel que daba acceso al barrio de Bernabeitia, en Amorebieta, dentro de la línea ferroviaria Bilbao-San Sebastián. La actuación ha supuesto la construcción de un paso elevado para vehículos y peatones, con el objetivo de incrementar la seguridad y mejorar la convivencia entre la red viaria y el tren.

Este proyecto se une al ejecutado recientemente en Euba. Con ambas intervenciones se cierra un proceso iniciado en 2012, año desde el que se han eliminado 27 pasos a nivel en el trayecto ferroviario que une Lemoa y Durango. La supresión de este último punto marca el final del plan que se había establecido en esta zona. En los últimos 5 años, ETS ha quitado 16 pasos a nivel, 6 de ellos en Gipuzkoa y 10 en Bizkaia. A lo largo del presente ejercicio se está abordando la eliminación de otros 6 puntos.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, visitó ayer el nuevo viaducto junto al viceconsejero Miguel Ángel Páez, el director general de ETS, Antonio López, y el primer teniente de alcaldesa de la localidad, Anartz Gandiaga. Durante el recorrido aseguró que «no podemos desatender las peticiones de las zonas rurales, y con esta intervención el vecindario dispone de una entrada mucho más segura desde la N-634».

El trazado del vial tiene 429 metros de longitud y forma de herradura alargada. La infraestructura combina dos rampas (una ascendente y otra descendente) en terraplén y un puente central sobre las vías. El viaducto, de estructura metálica y losa superior de hormigón, conecta con la carretera comarcal que enlaza con la N-634. La calzada cuenta con 6 metros de anchura, una acera de 2 metros y la velocidad máxima permitida es de 30 km/h, debido a su carácter rural.

