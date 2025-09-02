El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La iniciativa comenzará en Andra Mari de Etxano con la cantautora Olatz Salvador. E.C

Amorebieta convierte este mes sus iglesias y ermitas en escenarios de música en directo

Del 6 al 21 de septiembre, el ciclo Eleizetan ofrecerá seis conciertos gratuitos en los que se fusionarán estilos, épocas y sonidos

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:53

Desde este sábado hasta el 21 de septiembre, Amorebieta acogerá una nueva edición de Eleizetan, un ciclo de conciertos gratuitos que comenzó en el 2002 y convierte iglesias y ermitas en escenarios de música en directo. Organizado por el Ayuntamiento con apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, el programa ofrecerá seis actuaciones en las que se fusionarán estilos, épocas y sonidos de un modo cercano y de alta calidad.

«La propuesta mantiene sus tres pilares: intérpretes y formaciones de prestigio, un formato íntimo y accesible, y espacios patrimoniales que aportan un carácter único a cada actuación», explicó la alcaldesa, Ainhoa Salterain. El repertorio abarca música antigua, barroca, coral, folk, fusión y creaciones contemporáneas. Asimismo, contará con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales.

La iniciativa comenzará en Andra Mari de Etxano con la cantautora Olatz Salvador y terminará el día 21 en San Isidro de Garaitondo con Eresma Guitar Duo. Entre medias pasarán por el municipio el dúo In Media Res, el Cuarteto Karê, Halos Laukotea y el txistulari Iñaki Palacios. Para facilitar la asistencia, el evento cuenta con un servicio de autobús gratuito desde el centro de la localidad.

