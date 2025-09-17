El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ayuntamiento asegura que «la intención es renovar progresivamente toda la red de alumbrado». A.U

Abadiño renueva la iluminación en varios barrios para mejorar la seguridad

La actuación, con un coste de 130.000 euros, busca también la eficiencia energética con faloralas led

Leire Merino

Abadiño

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:16

El Ayuntamiento de Abadiño ha completado la instalación de nuevas farolas led en distintos puntos del municipio. La actuación responde a las prioridades fijadas en los procesos participativos y ha supuesto una inversión total de 130.000 euros, de los que 64.000 han sido financiados mediante una subvención de la Diputación Foral de Bizkaia.

Las luminarias se han colocado en varios barrios de la localidad. En Muntsaratz, los trabajos han llegado a las calles Solazabal, Arlozabal, Etxeazpia y Kamiñopea; en Zelaieta a las calles Zeletabe y Dendarikoa; y en Traña-Matiena, a Txiñurrisolo, JA Unzueta, San Andrés, Trañaetxoste, San Prudentzio, Zubibitarte, Laubideta y Trañabarren. Desde el equipo de gobierno subrayan que la iniciativa persigue un doble propósito: eliminar zonas oscuras que puedan generar inseguridad entre los peatones y reducir el consumo energético, contribuyendo a la disminución de la huella de carbono.

Esta intervención se suma a otras mejoras recientes, como la renovación de la iluminación en las calles Gaztañodi e Iturritxo y en las plazas Pino y Txanporta. «Nuestra intención es renovar progresivamente toda la red de alumbrado para reforzar la seguridad de la ciudadanía y, al mismo tiempo, avanzar hacia una mayor eficiencia energética», señalan responsables municipales.

