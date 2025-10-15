Abadiño aprueba una subida del 3% en tasas e impuestos para el próximo año La medida ha salido adelante con los votos favorables de EH Bildu, Abadiñoko Independiente Berriak (AIB) y PSE, mientras que el PNV ha votado en contra

Leire Merino Abadiño Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:20 | Actualizado 15:36h.

El pleno extraordinario de Abadiño ha aprobado un incremento del 3% en las tasas, impuestos y precios públicos de cara al ejercicio del próximo año. La medida ha salido adelante con los votos favorables de EH Bildu, Abadiñoko Independiente Berriak (AIB) y PSE, mientras que PNV ha votado en contra. Según ha explicado el equipo de gobierno, el objetivo de la actualización de las ordenanzas fiscales es «mantener el equilibrio entre los costes de los servicios municipales y los ingresos del Ayuntamiento», tomando de referencia el IPC interanual de julio, que se situó en torno al 3%.

Esta cuantía se aplicará a distintos conceptos de la fiscalidad local, que abarcan una amplia variedad de casos y situaciones. A modo de ejemplo, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se verá incrementado, de manera que el dueño de un coche de tamaño medio que en la actualidad paga alrededor de 70 euros pasará a abonar 72,1. Las tasas de recogida de basuras y residuos también se actualizarán: una vivienda que ahora abona 22,28 euros al trimestre pasará a pagar 23,48. En el apartado de cementerios municipales, por ejemplo, el derecho de enterramiento y concesión de nicho por 10 años, que actualmente cuesta 372,68 euros, se verá igualmente afectado, ya que alcanzará los 384 euros.

Las instalaciones deportivas —como la reserva del pabellón municipal multiusos, que para personas empadronadas vale 25 euros la hora, costará 25,75—. Las licencias urbanísticas —con una tarifa mínima de 49,45 euros, ahora será de 51— y la ocupación de la vía pública —como las mesas y sombrillas, que pagan 39,26 euros anuales por unidad, costarán 40,77—. Lo mismo ocurrirá con las tasas del mercadillo, donde un puesto baserritarra que en estos momentos paga 3,66 euros trimestrales verá actualizada su cuota a 3,78.

Oposición

Desde el PNV han rechazado la propuesta al considerar «excesiva» la subida. El grupo jeltzale ha recordado que este año ya se aplicaron incrementos «muy significativos». Han recordado que subieron un 20% en las cuotas de las piscinas de Astola, un 15% en la factura del alcantarillado doméstico, un 20% para comercios y hostelería y un 8% en el tipo del IBI para viviendas con valor catastral superior a 180.000 euros. «El nuevo aumento del 3% vuelve a castigar a los abadiñarras», han señalado, que ha acusado al equipo de gobierno de «ignorar alternativas» como la creación de un impuesto a las eléctricas, la regulación de los vados o medidas específicas frente a la emergencia climática, que permitirían «congelar los impuestos sin perjudicar a la ciudadanía».