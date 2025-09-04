Abadiño activa 10.000 bonos de compra para reforzar el comercio y apoyar a los hogares La campaña, que contará con 34 establecimientos participantes, busca dinamizar la economía local y garantizar un reparto solidario con especial atención a desempleados, pensionistas y mayores

La concejala de Bienestar Social, Edurne Maguregi; El propietario de la charcutería Iglú, Lorenzo Santiago; La presidenta de la asociación de comerciantes AME, Maria Jesús Medela y el alcalde Mikel Urrutia.

Abadiño pondrá en marcha el próximo lunes una nueva edición de la campaña Bonos Compra, con la que se busca impulsar la economía local y, al mismo tiempo, apoyar a los colectivos más vulnerables del municipio. «El Ayuntamiento repartirá un total de 10.000 bonos de 5 euros, que podrán utilizarse en compras mínimas de 7 euros y serán acumulables siempre que el gasto sea múltiplo de esa cantidad», han explicado fuentes municipales. «Es decir, por cada 7 euros de gasto, se podrá descontar un bono de 5 (por ejemplo, 14 euros permiten usar 2 bonos, 21 euros permiten usar 3, y así sucesivamente)», han aclarado.

La iniciativa sigue ganando respaldo entre el tejido comercial de la localidad. Este año participarán 34 establecimientos, frente a los 29 del año pasado. Entre los participantes se encuentran panaderías, carnicerías, peluquerías, ópticas, bazares, fisioterapia, odontología, veterinaria, arreglos de ropa u hostelería sin alcohol.

Los vales se podrán recoger hasta agotar existencias en las oficinas municipales, en la Mediateka y en Errota Kultur Etxea, en horario de mañana y tarde. A fin de garantizar la equidad, cada negocio tenrá un límite de 1.500 cupones canjeables. Cuando se alcance esa cifra, el establecimiento colocará un cartel informativo, para dar a conocer a la clientela que ya no se podrán canjear más. Al igual que otras veces, no está permitido utilizarlos para adquirir alcohol, tabaco ni lotería.

La presidenta de la asociación de comerciantes (AME) y propietaria de 'La costura de Mariaje', María Jesús Medela, ha destacado la visibilidad que genera este acto. «Hay temporadas que son muy flojas y esto ayuda a que la gente se anime a comprar y a descubrir locales que quizá ni conocía. Además, desde AME solemos lanzar campañas paralelas con el fin de reforzar todavía más a que se gaste en el pueblo», ha explicado. En cuanto a sus expectativas, Medela confía en que las compras se distribuyan de forma más equilibrada. «El año pasado la mayoría se concentraron en tres o cuatro tiendas de alimentación, pescadería o librería«, ha añadido.

Por su lado, Lorenzo Santiago, propietario de la charcutería Iglú, ha hecho hincapié en el valor que tiene esta medida para las tiendas y los hogares. «Son un impulso, principalmente después del parón de agosto», ha asegurado. «De cara a este año esperamos, como mínimo, repetir los buenos resultados del pasado y, si es posible, mejorarlos. No es una solución absoluta, porque lo que de verdad nos sostiene es el consumo diario, pero sí que te da un empujón importante», ha agregado Santiago.

Reparto solidario

El Consistorio mantiene un sistema de distribución con criterio social: 3.000 bonos se destinarán a desempleados (12 por persona), 2.600 a pensionistas con ingresos inferiores a 16.000 euros anuales (12 por persona), 3.000 a mayores de 65 años (4 por persona) y 1.200 a personas de entre 18 y 64 años (2 por persona). Como novedad, se reservan 200 vales excepcionales que serán gestionados directamente por los servicios sociales municipales y que se entregarán a vecinos en situaciones especiales de vulnerabilidad, aunque no cumplan estrictamente con los requisitos de las categorías mencionadas.

La concejala de Bienestar Social, Edurne Maguregi, ha resaltado que la campaña «reafirma el compromiso de Abadiño con sus negocios y la ciudadanía, fomentando un municipio vivo y solidario». En la misma línea, el alcalde Mikel Urrutia ha subrayado que «esta propuesta dinamiza el comercio y también apoya a quienes más lo necesitan».

