El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Urcelay, Javier Uriarte, Patricia González, Txema Hillera, Gerva Vallejo e Ixai Ruiz.

Ver 5 fotos
José Luis Urcelay, Javier Uriarte, Patricia González, Txema Hillera, Gerva Vallejo e Ixai Ruiz. Luis Ángel Gómez
La mirilla

Diseñado para emocionarte

El concesionario Mercedes-Benz Aguinaga presenta el nuevo Mercedes CLA, como el coche más inteligente de la marca

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:05

Comenta

El concesionario Mercedes-Benz Aguinaga presentó ayer el nuevo Mercedes CLA, el modelo más inteligente de Mercedes-Benz y el primero de una nueva familia ... de vehículos que inaugura una era en la movilidad de la marca. Este innovador modelo 100% eléctrico posee una arquitectura de 800 voltios, que le permite una carga tan rápida como un repostaje tradicional, y una autonomía de 790 kms. El motor eléctrico, el inversor y la transmisión forman una unidad integrada, optimizando peso y rendimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  8. 8 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  9. 9

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  10. 10 Este es el mejor pintxo de Euskadi y Navarra de este año: se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Diseñado para emocionarte