Diseñado para emocionarte

El concesionario Mercedes-Benz Aguinaga presentó ayer el nuevo Mercedes CLA, el modelo más inteligente de Mercedes-Benz y el primero de una nueva familia ... de vehículos que inaugura una era en la movilidad de la marca. Este innovador modelo 100% eléctrico posee una arquitectura de 800 voltios, que le permite una carga tan rápida como un repostaje tradicional, y una autonomía de 790 kms. El motor eléctrico, el inversor y la transmisión forman una unidad integrada, optimizando peso y rendimiento.

En el exterior, la icónica parrilla frontal en forma de A se ha reinterpretado para la era eléctrica, incorporando 142 estrellas LED con efecto cromado, animadas individualmente, que crean una firma luminosa distintiva. Destaca la impresionante MBUX Superscreen, una pantalla opcional que se extiende a lo largo del salpicadero y combina un panel de conducción de 26 cm con una pantalla central de 35,6 cm y otra específica para el copiloto, las tres impulsadas por chips de alto rendimiento y gráficos en tiempo real.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida de Javier Uriarte, director de Mercedes-Benz Aguinaga, quien dio paso a Patricia González, experta en producto del concesionario, que presentó las características del nuevo Mercedes CLA.

