La Diputación ocupará toda la torre del BBVA para centralizar sus servicios. Se llamará 'Torre Bizkaia'

Solange Vázquez

"Somos un territorio de contrastes y ha sido un año de problemas. No me refiero a cuestiones del día día, sino a problemas con todas las letras: el problema de los menores inmigrantes no acompañados, que afecta a personas y a países de todo el mundo, también a Bizkaia. Somos una sociedad solidaria y siempre hemos ayudando a quien lo necesita, en origen -con un 20% más que el año anterior- y en destino, aquí. Pero para ayudar hay que poder, hay que tener recursos. Yo no voy a hacer demagogia con este tema tan serio, Ayudar no es usarles para hacer política. Ayudar es ayudar de verdad, a hacer que tengan un proyecto de vida. Ofrecerles los mismos derechos y obligaciones que al resto. Toda sociedad tiene una capacidad limitada", expone Rementeria.