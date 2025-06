La Diputación redobla su apuesta por el cine y construirá un estudio para rodajes

Técnicos de la Diputación han estado visitando durante los últimos meses una serie de antiguos pabellones industriales diseminados por Bizkaia. El objetivo es adquirir uno ... para convertirlo en un gran estudio de cine que permita atraer más rodajes en interiores. La operación, que está a punto de cerrarse, busca reforzar la apuesta de las instituciones del territorio por el sector audiovisual, que viene rompiendo todos sus récords durante los últimos años. Las grabaciones se suceden en lugares emblemáticos, o no tanto, al calor de una batería de incentivos fiscales que no tienen comparación en Europa. Una situación que está atrayendo a las grandes productoras.

La Bilbao Bizkaia Film Comission, la entidad creada por el Ayuntamiento y la Diputación para 'vender' las bondades del territorio como plató cinematográfico y los recursos socioeconómicos locales que pueden ayudar a rodar, contabilizó el año pasado hasta cinco rodajes al día. Fueron 28 largometrajes (en 2023 habían sido 12) y 11 series (7) además de otro abanico de producciones como anuncios publicitarios y videoclips. Los equipos de grabación visitaron hasta 74 municipios. Bilbao, Getxo y Orduña son los más demandados, tanto que para rodar en ciertos lugares hay lista de espera, y en otros se ha dado la circunstancia de que los actores de unos y otros proyectos han llegado a coincidir en las calles.

El incremento de la actividad ha provocado el florecimiento de la industria que rodea al sector del cine en el territorio. Si hace una década existían 284 empresas que ofrecían servicios vinculados a rodajes ahora mismo son en torno a 450 y la situación es de «pleno empleo», según fuentes de la Film Comission. Son casi dos millares de puestos sin tener en cuenta actividades indirectas como los servicios de transporte, catering, hoteles... el impacto económico supera de largo los 100 millones anuales. Pero la Diputación quiere más.

133% creció el año pasado la grabación de largometrajes en Bizkaia. Hubo 28 frente a los 12 del curso anterior. Series se filmaron 11 cuando en 2023 habían sido 7 (un 53% más).

1.941 personas trabajan en el sector audiovisual en Bizkaia en estos momentos, repartidos en 448 empresas. Hace una década eran 284. La Bilbao Bizkaia Film Comission asegura que el gremio tiene «pleno empleo». 3 localizaciones localizaciones son las más demandadas: Bilbao, Getxo y Orduña. Por eso, el Gobierno foral tiene miedo de que el aumento de rodajes empiece a generar molestias en los municipios en los que se acumulan más grabaciones.

Además de poner una alfombra roja a las productoras modificando la fiscalidad, que puede suponer bonificaciones de hasta el 70% en el caso de que se grabe íntegramente en euskera, el interés estratégico del Gobierno foral por el sector audiovisual también quedó patente en marzo. La diputada general eligió Nueva York como destino de su primer gran viaje internacional y en la agenda que desarrolló aquella semana su equipo quiso subrayar la trascendencia que tenían dos actos.

El primero fue un encuentro con la nueva dirección de la Fundación Guggenheim, con la que se trabaja desde hace años en la construcción de un nuevo museo en Urdaibai. El segundo fue la visita que Elixabete Etxanobe, acompañada por la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, hizo a los estudios que la Warner Bros tiene en la 'Gran Manzana'. Según se dio a conocer, allí se reunió con representantes de los estudios y de la Motion Pictures Association, entidad que representa los intereses de otras «grandes» del sector en Norteamérica. Walt Disney, Netflix, Paramount, Sony Entertainment y Universal. ¿El objetivo? Atraer más rodajes. «Confío en que estos contactos sirvan para reforzar la posición de nuestro territorio, de modo que nuestras compañías y profesionales encuentren más y mejores oportunidades de desarrollar su carrera y que se genere más empleo», aseguró Etxanobe.

Como el turismo

Con el sector lanzado, y la previsión de que los contactos internacionales y los encantos de Bizkaia supongan el desembarco de un mayor número de producciones durante los años venideros, el Gobierno foral busca añadir a la oferta audiovisual local un gran estudio de cine donde se puedan recrear escenarios. El pabellón, cuya ubicación se podía dar a conocer durante las próximas semanas, permitirá complementar los rodajes exteriores y los que se realizan en inmuebles concretos. Pero hay otra razón de peso.

Según deslizó Etxanobe en una reciente entrevista concedida a Bizkaia Irratia, la Diputación está encantada con el buen resultado que está ofreciendo su apuesta por el sector audiovisual, el aumento de la cifra de rodajes y su impacto monetario, pero le empieza a preocupar que se replique lo que está ocurriendo con el turismo. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, aseguró el lunes que no considera que exista una masificación en la ciudad, pero es innegable que el volumen de visitantes que se acumulan en algunas de las zonas con más tirón es muy considerable muchos días. El Gobierno foral sospecha que la recurrente presencia de cámaras, y toda la parafernalia que rodea a un rodaje, en las calles de algunos municipios puede empezar a contrariar a algunos vecinos. En Bilbao, por ejemplo, no hay día en el que no se notifique un corte de calle, la supresión de aparcamientos o la ocupación de espacio público por un periodo más o menos largo.