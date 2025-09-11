La Diputación reclama la expulsión de Israel de los eventos internacionales

La Diputación ha reclamado la mañana de este jueves a «los organismos internacionales competentes» que impidan la participación de Israel y sus representantes en los ... grandes eventos internacionales. La portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, ha dado la «bienvenida» a las sanciones anunciadas este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, que prevé la suspensión parcial del acuerdo comercial que la UE tiene con el país hebreo, y ha expresado su deseo de que se le aplique el mismo protocolo que a Rusia, vetada desde que invadió Ucrania. Sus deportistas, por ejemplo, solo pueden competir a nivel mundial a título personal. Sin bandera ni himno.

En el seno del Gobierno vizcaíno sigue existiendo un profundo malestar con los incidentes registrados hace justo una semana en Bilbao durante el paso de la Vuelta. Manifestantes propalestina intentaron invadir la Gran Vía al paso de los ciclistas y se enfrentaron con los agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal desplegados. También con los propios organizadores de la competición, a los que reprochaban la participación del equipo Israel Premier Tech, cuyo propietario es un reconocido partidario del Gobierno de Netanyahu. La situación impidió que la carrera finalizara con normalidad y tuvo una importante repercusión internacional.

Al día siguiente de los incidentes la diputada general ya emitió un comunicado en el que calificó como «lamentables» los incidentes registrados en Bilbao. Elixabete Etxanobe expresó su solidaridad con Gaza pero consideró que «no se pueden mezclar cosas» y que los altercados «echan a tierra» el trabajo de las instituciones del territorio para atraer eventos internacionales y la buena imagen que Bilbao y Bizkaia se vienen labrando durante los últimos años.

Consultada al respecto, Arrizabalaga ha reafirmado este jueves la «condena clara» del Ejecutivo foral contra el «genocidio de Israel» y contra «cualquier conculcación de los derechos humanos», y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los representantes israelís sean vetados. No ha repetido los reproches a los manifestantes propalestinos pero sí que ha anunciado que la Diputación seguirá apostando por organizar eventos internacionales. Se trata de un eje «estratégico» del Gobierno vizcaíno desde hace años que se considera que atrae «talento y inversiones» y da «visibilidad» al territorio.