Imagen del paso de la Vuelta por la Gran Vía la semana pasada. EFE

La Diputación reclama la expulsión de Israel de los eventos internacionales

Da la «bienvenida» a las sanciones anunciadas por la UE y pide que se le aplique el mismo protocolo que a Rusia tras la invasión de Ucrania

Octavio Igea

Octavio Igea

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:50

La Diputación ha reclamado la mañana de este jueves a «los organismos internacionales competentes» que impidan la participación de Israel y sus representantes en los ... grandes eventos internacionales. La portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, ha dado la «bienvenida» a las sanciones anunciadas este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, que prevé la suspensión parcial del acuerdo comercial que la UE tiene con el país hebreo, y ha expresado su deseo de que se le aplique el mismo protocolo que a Rusia, vetada desde que invadió Ucrania. Sus deportistas, por ejemplo, solo pueden competir a nivel mundial a título personal. Sin bandera ni himno.

