La Diputación iniciará su traslado a la Torre Bizkaia a finales de 2020 Vista de la antigua torre del BBVA, que ahora ocupará la Diputación y Primark, en la Plaza Circular. / JORDI ALEMANY Pagará 1,6 millones de euros anuales por el alquiler de los 8.667 metros cuadrados que destinará a serviciosy entidades forales IZASKUN ERRAZTI Viernes, 23 noviembre 2018, 19:56

La gran sede que la Diputación proyecta en la antigua torre del BBVA no tomará forma hasta finales de 2020. El inmueble que la entidad financiera ocupó durante décadas en pleno corazón de Bilbao precisa de una profunda reforma que se prolongará dos años. Además, la institución foral está dispuesta a aprovechar ese margen de tiempo para decidir «con tranquilidad» qué servicios y entidades se trasladarán al emblemático inmueble, que se conocerá como Torre Bizkaia.

Así lo comunicó este viernes a las Juntas Generales, la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, quien compareció a petición del Grupo Mixto para explicar los detalles y condiciones del traslado. Una operación que responde a la necesidad de centralizar las 33 oficinas que la Administración tiene ahora dispersas por la capital vizcaína, ocho de ellas en régimen de alquiler. Según informó la responsable foral, 19 de estas sedes «son susceptibles» de cambiar de emplazamiento. Sin embargo, advirtió, no todas ellas tienen cabida en la futura torre. «Habrá que estudiarlo y trabajar con prudencia para no tomar decisiones impulsados por la necesidad de unificar sedes», añadió.

En su contexto 15,40 euros por metro cuadrado y mes. Es la cuantía que la Diputación pagará al fondo de inversiones Angelo, Gordon & Co por el alquiler en la Torre Bizkaia. 33 oficinas en Bilbao La institución foral cuenta con 33 oficinas dispersas por la capital vizcaína, ocho de ellas en alquiler. 19 son susceptibles de cambiar de emplazamiento. 3.000 funcionarios La Diputación pretende reunir en su futura gran sede a 1.000 de sus 3.000 funcionarios.

Puestos a descartar, el área de Hacienda y Finanzas, que aglutina mucha atención al público en su sede de la calle Capuchinos, no parece sujeta a movimientos, igual que la Biblioteca foral. Sin embargo, los locales de Acción Social en Ugasko, mal comunicados y con 350 funcionarios, parecen tener las horas contadas.

Lo único seguro, por el momento, es que el plan de centralización afectará a 1.000 de los 3.000 funcionarios de la Diputación y que el alquiler de los 8.667 metros cuadrados que se destinarán a servicios y organismos forales, entre ellos el centro internacional de emprendimiento, representarán un desembolso de 1.601.256 euros al año. «El precio por metro cuadrado y mes asciende a 15,40 euros», precisó Bengoetxea.

«Libre de amianto»

La puesta en marcha de la futura sede de la Diputación, que tendrá su entrada por la Gran Vía, supondrá, según la responsable foral, «un aumento de la eficiencia innegable» y un ahorro de costes asociados estimado en torno al 15%, aunque no dio más detalles. «El traslado -insistió- no va a ser inmediato. Primero habrá que recibir el edificio, a finales de 2020, como se ha comprometido el propietario -el fondo de inversiones Angelo, Gordon & Co- y libre de amianto», apuntó en respuesta a la pregunta planteada por los portavoces de Podemos y EH Bildu, Neskutz Rodríguez y Josean Gezuraga, respectivamente.

Para el representante del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, que aconsejó a la diputada que la reubicación «se haga de manera gradual para ver posibles problemas», la clave del éxito de la gran movilización de servicios forales estará en «elegir bien qué unidades se trasladan». Los partidos que sustentan el Gobierno foral, PNV y PSE, defiende, pos u parte, que la presencia de la Diputación en las quince plantas superiores de la torre, de 88 metros de altura, posibilitará, en palabras del nacionalista Unai Lerma, «maximizar la cercanía con el ciudadano». «Se trata de una oportunidad política, social y económica que se desarrollará con los años», apostilló Juan Otermin, del PSE.