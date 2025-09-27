La Diputación da por concluido el cubrimiento de La Avanzada

Tras dos años y medio de obras el soterramiento de La Avanzada ha quedado concluido, según anunció el jueves la diputada general, Elixabete Etxanobe. La ... trinchera de Leioa se ha 'cosido' gracias al cubrimiento que ha permitido ampliar el túnel y dar una vida peatonal y verde a parte de esta zona, hasta ahora tomada por completo por los vehículos. Se trata de una de las obras de mayor envergadura en el territorio en los últimos años que ha supuesto un alivio en materia de contaminación acústica para los vecinos de las dos márgenes de la carretera. El presupuesto destinado a las labores es también abultado, pues se han invertido 65 millones en materializarlas y se han desarrollado sin parar el tráfico en ningún momento.

Por La Avanzada –que es un tramo de la BI-637– circulan a diario 114.000 vehículos. Es una de las carreteras con más tráfico de Bizkaia. Y un punto en el que se producen numerosos embotellamientos ante cualquier contratiempo, como los siniestros, ya que no existe alternativa de alta capacidad. Hasta que se construya el subfluvial de Lamiako, esta vía sigue siendo la arteria principal para conectar la Margen Derecha y el corredor de Uribe Kosta con el Bilbao Metropolitano y la A-8.

La densidad de tráfico diario ha desatado durante años las quejas vecinales por el ruido derivado de la circulación. Pero esto ha cambiado tras la remodelación. La solución adoptada para rebajar los niveles de contaminación acústica se basa en la instalación de 4.000 metros cuadrados de pantallas en los dos extremos del túnel.

Los estudios acústicos previos al inicio del tajo reflejaron un nivel de ruido medio de «hasta 77 decibelios» durante el día, una exposición acústica que, según la Organización Mundial de la Salud, puede llegar a ser dañina y que se asemeja a vivir con una aspiradora encendida durante todo el día.

Zonas verdes y peatonales

La última medición, una vez que la brecha que separaba el municipio fue tapada, rebajó la media a los «51 decibelios», un nivel sonoro que podría ser incluso inferior si se midieran los niveles en la actualidad, cuando los trabajos han finalizado. Fue precisamente el ruido lo que llevó al anterior gobierno de la Diputación a acometer esta actuación. En los márgenes de La Avanzada viven cerca de 6.000 vecinos. De esta cifra, casi la mitad (2.800) soportaban cada día el martilleo constante del tráfico rodado. En aquellos lugares que no estén protegidos por las pantallas, la institución foral ha colocado mamparas que atenúen el zumbido de los vehículos.

Unido a esta mejora, los residentes de Leioa también han ganado espacio para transitar a pie tras cuatro décadas de reclamaciones en este sentido. La cubrición ha puesto fin a la trinchera de 900 metros que separaba en dos al municipio. En su lugar, se ha creado un bulevar de 620 metros de largo y 18.000 metros cuadrados destinados a recorridos peatonales, zonas de estancia y esparcimiento público y otros 19.000 para jardines.

La inversión destinada a la actuación ha variado desde el primer proyecto, pasando de los 62,5 millones iniciales a los 65 finales. Un incremento que se explica principalmente porque las horas de trabajo nocturnas se pagan más caras y buena parte de las labores se desarrollaron por la noche para evitar afecciones al tráfico. También los plazos se han visto alterados. Tras revisar el organigrama del proyecto, se decidió acortar, lo que ha permitido terminar las obras un año antes de lo previsto.

Las últimas labores desarolladas para concluir la obra han estado relacionadas con las placas exteriores y la realización de labores de seguridad en el interior del túnel.