El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Avanzada (BI-637) es una de las carreteras con más tráfico de Bizkaia. Manu Cecilio

La Diputación da por concluido el cubrimiento de La Avanzada

Tras dos años y medio de obras cierra la histórica trinchera de Leioa atenuando el ruido de los 114.000 vehículos diarios que pasan por la zona

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:25

Tras dos años y medio de obras el soterramiento de La Avanzada ha quedado concluido, según anunció el jueves la diputada general, Elixabete Etxanobe. La ... trinchera de Leioa se ha 'cosido' gracias al cubrimiento que ha permitido ampliar el túnel y dar una vida peatonal y verde a parte de esta zona, hasta ahora tomada por completo por los vehículos. Se trata de una de las obras de mayor envergadura en el territorio en los últimos años que ha supuesto un alivio en materia de contaminación acústica para los vecinos de las dos márgenes de la carretera. El presupuesto destinado a las labores es también abultado, pues se han invertido 65 millones en materializarlas y se han desarrollado sin parar el tráfico en ningún momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  2. 2

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  3. 3

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  4. 4

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  5. 5 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas
  7. 7

    Detenido por rajar en la cara a otra persona con una botella durante una pelea de madrugada en Bilbao
  8. 8

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  9. 9 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  10. 10 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación da por concluido el cubrimiento de La Avanzada

La Diputación da por concluido el cubrimiento de La Avanzada