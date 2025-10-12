La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en La Avanzada El Gobierno foral pone fin a dos años y medio de obras centradas en cubrir la histórica trinchera por la que circulan más de 114.000 vehículos al día

La Diputación ha dado por concluidos los trabajos de cubrición de La Avanzada en su paso por Leioa este domingo. El asfaltado de la calle Iparraguirre, por donde discurría la concurrida carretera que partía el municipio en dos, ha puesto punto y final a una operación de cirugía urbana cuyas obras han durado dos años y medio. A lo largo del mes de septiembre, el Gobierno foral se ha centrado en realizar las últimas pruebas en el interior del túnel para garantizar la seguridad de los más de 114.000 conductores que cada día atraviesan la vía. Se ha probado la detección automática de incidentes y los nuevos sistemas de extinción de incendios. Pero aún queda una asignatura pendiente.

La Diputación ha asegurado a través de un comunicado que aplicará medidas extraordinarias en el túnel para evitar que, en días lluviosos, los coches se empañen a su paso por el mismo, tal y como denunció el PP esta misma semana. Los populares criticaron que los problemas de ventilación «podía suponer un riesgo para la circulación». Según han detallado fuentes forales, «el túnel de La Avanzada, debido a su estrechez, su gran intensidad de tráfico y su escasa pendiente, provoca, en momentos de lluvia y con temperaturas templadas, condensaciones que empañan las lunas y los retrovisores de los vehículos». Para evitarlo, se establecerá una «pauta de ventilación forzosa» en la galería.

Por La Avanzada -que es un tramo de la BI-637- circulan a diario 114.000 vehículos. Es una de las carreteras con más tráfico de Bizkaia. Y un punto en el que se producen numerosos embotellamientos ante cualquier contratiempo, como los accidentes, ya que no existe alternativa de alta capacidad. Hasta que se construya el subfluvial de Lamiako, esta vía sigue siendo la arteria principal para conectar la Margen Derecha y el corredor de Uribe Kosta con el Bilbao Metropolitano y la A-8.

La densidad de tráfico diario ha provocado durante años quejas vecinales por el ruido que soportaba Leioa. Algo que se pretende solventar tras la remodelación. La solución adoptada consiste en la instalación de 4.000 metros cuadrados de pantallas en los dos extremos del túnel.

Los estudios acústicos previos al inicio del tajo reflejaban un nivel de ruido medio de «hasta 77 decibelios» durante el día, una exposición acústica que, según la Organización Mundial de la Salud, puede llegar a ser dañina y que se asemeja a vivir con una aspiradora encendida durante todo el día. La última medición, una vez que la brecha que partía en dos el municipio fue tapada, rebajó la media a los «51 decibelios», un nivel sonoro que podría ser incluso inferior si se midieran los niveles en la actualidad, cuando los trabajos han finalizado. Fue precisamente el ruido lo que llevó al anterior gobierno de la Diputación a acometer esta actuación. En los márgenes de La Avanzada viven cerca de 6.000 vecinos. De ellos, casi la mitad (2.800) soportaban cada día el martilleo constante del tráfico rodado. En aquellos lugares que no estén protegidos por las pantallas, la institución foral ha colocado mamparas para amortiguar el zumbido de los motores.

Ahora, una vez concluidas las obras para soterrar la vía y mitigar así el continuo zumbido que han padecido durante décadas miles de familias, la velocidad máxima a la que se permitirá conducir se reducirá de 80 a 60 kilómetros por hora. La institución foral afirma que el objetivo es «garantizar un tránsito seguro y fluido por el nuevo tramo cubierto». En la trama urbana la velocidad máxima permitida se mantendrá en 30 kilómetros.

Zonas verdes y espacio para el peatón

Unido a esta mejora, los residentes de Leioa también han ganado espacio para transitar a pie tras cuatro décadas de reclamaciones. El cubrimiento ha puesto fin a la trinchera de 900 metros que separaba en dos al municipio. En su lugar, se ha creado un bulevar de 620 metros de largo y 18.000 metros cuadrados destinados a recorridos peatonales, zonas de estancia y esparcimiento público y otros 19.000 para jardines.

La inversión destinada a la actuación ha variado desde el primer proyecto, pasando de los 62,5 millones iniciales a los 65 finales. Un incremento que la Diputación explica porque las horas de trabajo nocturnas se pagan más caras y buena parte de las labores se desarrollaron por la noche para evitar afecciones al tráfico. También los plazos se han visto alterados. Tras revisar el organigrama del proyecto, se decidió acortar el final de la reforma, lo que ha permitido terminar las obras un año antes de lo previsto. Las últimas labores desarrolladas han estado relacionadas con las placas exteriores y la realización de tareas de seguridad en el interior del túnel.

