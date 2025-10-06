El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La primera plataforma en llegar a Bilbao fue Uber en 2019, mientras que Cabify lo ha hecho hace dos meses y medio. Yvonne iturgaiz

La Diputación abre el grifo a las licencias Uber y concede 26 permisos en solo tres meses

Avisa de que tendrá que tramitar «todas las peticiones» que le lleguen al haber anulado la Justicia las normas que frenaban su expansión

Josu García

Josu García

Bilbao

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:25

Comenta

La concesión de licencias VTC se ha disparado en Bizkaia este verano tras años de un férreo bloqueo legal. La tramitación de este tipo de ... permisos, que permiten funcionar a empresas como Uber o Cabify en el área metropolitana de Bilbao, ha comenzado a crecer con fuerza en el territorio desde junio, según datos a los que ha tenido acceso ELCORREO. Este tipo de autorizaciones están pensadas para transportar a pasajeros en vehículos con conductor y llevan años en el punto de mira de los taxistas tradicionales, que acusan a las firmas tecnológicas que las explotan de competencia desleal y de «jugar sucio». Recientemente, una columna de estos profesionales bloquearon el centro de la capital vizcaína para exigir a las administraciones más control en su funcionamiento diario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  5. 5

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  6. 6

    Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020
  7. 7 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  8. 8

    «Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»
  9. 9

    Alimentación, estudios, ropa... Esto es lo que cuesta criar a un hijo hasta que se va de casa
  10. 10

    Las imágenes que revelan cómo Israel ha convertido Gaza en un desierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación abre el grifo a las licencias Uber y concede 26 permisos en solo tres meses

La Diputación abre el grifo a las licencias Uber y concede 26 permisos en solo tres meses