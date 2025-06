«Nadie nos ha dicho cuánto tiempo dura la obra», dicen los comerciantes

El edificio conocido como Berastegui 1 es propiedad de la firma Villa Mena desde 1989, según figura en el Registro de la Propiedad. La abogada ... que lleva los asuntos de esta empresa en Bilbao (figura como apoderada en el Registro Mercantil) asegura que «la prioridad absoluta» ahora mismo es «la seguridad» del inmueble.

En este sentido, señala que tener que cerrar tanto los locales comerciales como la primera planta del edificio no es plato de buen gusto para la mercantil, ya que los ingresos de esta sociedad proceden precisamente del pago de unos alquileres que ahora se van a suspender. «Va a haber una merma de ingresos muy elevada».

Otra de las cuestiones que parece clara es que la obra no se puede ejecutar por fases, lo que podría haber tenido una menor afección para los negocios ubicados en los bajos comerciales. «Los técnicos dicen que durante su ejecución no puede estar ocupada toda la parte de planta baja, que es el punto crítico del proyecto, dado que una vibración en un lado de los locales podría afectar a toda la estructura. Para mayor garantía se va a apuntalar toda la planta baja mientras se ejecute el reforzamiento», señala.

La representante de Villa Mena también destaca que el problema estructural se detectó a raíz de una Inspección Técnica de Edificios. «Llevamos trabajando en ello con mucha dedicación desde 2023, ya que fue cuando se apreció que había dos pilares de fundición, de hierro, que presentaban grietas profundas, lo que nos generó cierta inquietud. Desde entonces hemos estado buscando la manera de actuar y confiamos en haber dado con la mejor solución técnica, aunque va a ser económicamente muy costoso», reconoce.

Piden más información

Los inquilinos, por su parte, siguen atentos a la evolución de los acontecimientos, aunque la mayoría de ellos se queja de «falta de información» y de que no se responden algunas de las preguntas que han planteado con insistencia en las últimas semanas. «La verdad es que no nos han explicado prácticamente nada y lo que más nos preocupa es que no han dado ni siquiera un plazo aproximado de cuánto tiempo va a durar esta obra».