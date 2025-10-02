El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido por robar una riñonera a una turista en Indautxu

La Ertzaintza detuvo al presunto ladrón en un autobús en el que se había montado tras cometer el acto delictivo

I. Juez

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:07

Comenta

La Ertzaintza detuvo este miércoles a un hombre, de 35 años, por robar una riñonera con efectos personales a una turista en el barrio bilbaíno de Indautxu. Los agentes detuvieron la marcha del autobús al que había subido presunto ladrón para proceder a su arresto y a la recuperar lo sustraído.

Una patrulla de la Ertzaintza fue informada del robo sobre las 14.30 horas. Con la descripción facilitada del sospechoso, los agentes detuvieron la marcha del autobús a la altura de la calle Gregorio de Revilla para tratar de detenerlo.

Tras acceder al interior del autobús, los ertzainas procedieron a la identificación del presunto autor del robo y hallaron en el interior de su mochila la riñonera con los efectos personales de la víctima. Entre ellos, se encontraban la documentación de la mujer, una cartera con dinero en metálico y un teléfono móvil.

La víctima, que identifico al autor del robo, manifestó a los ertzainas que la sustracción de su riñonera se produjo cuando se encontraba sentada junto a otras amigas en unos bancos públicos del centro de Bilbao. Tras la recuperación de todos los efectos sustraídos, estos fueron restituidos a la mujer.

