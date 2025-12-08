Detenido en Indautxu un joven de 18 años por tráfico de drogas Portaba diversas cantidades de hachís, entre ellas, una docena de envoltorios preparados para su venta y una placa de unos 50 gramos

L. Gil Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:54

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Bilbao a un joven de 18 años por un delito de tráfico de drogas. El arrestado fue identificado en la vía pública en el marco del Plan de Acción para el control preventivo de armas blancas y objetos peligrosos. En su poder contaba con diversas cantidades de hachís. Entre ellas, una docena de envoltorios preparados, al parecer, para su venta y una placa de unos 50 gramos.

El arresto se produjo sobre las nueve de la mañana de ayer, domingo, en el barrio de Indautxu de la capital vizcaína. Patrullas en funciones de protección ciudadana de la Ertzaintza procedieron a la identificación de varias personas en la calle, dentro de las tareas preventivas del Plan de Acción contra el porte de armas blancas y objetos peligrosos y el consumo y el tráfico de sustancias estupefacientes. Un joven llevaba en un bolsillo lateral del pantalón doce bolsitas de hachís, presumiblemente destinadas a la venta, además de una placa de la misma sustancia de unos 50 gramos de peso. Tenía, además, más de cien euros distribuidos en billetes de diversa cuantía.

Ante tales evidencias, se procedió a su detención por un presunto delito de tráfico de drogas. El arrestado, de 18 años y de nacionalidad española, ha sido puesto en libertad, una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales y deberá presentarse próximamente ante la autoridad judicial.

