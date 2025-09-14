Detenido un hombre por tratar de cobrar un cheque falso

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 30 años en Bilbao por intentar cobrar un cheque falsificado. Los hechos tuvieron lugar el viernes por ... la mañana en una sucursal del centro de la capital vizcaína. Poco antes de las 10.00 horas un varón se personó en la entidad con un documento con apariencia de fraudulento.

Al percatarse de lo sucedido, los trabajadores llamaron a la Ertzaintza. Cuando llegaron las patrullas a la oficina pudieron comprobar que se trataba de un documento erróneo por lo que el implicado fue automáticamente arrestado por un presunto delito de estafa, según explicaron fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Los agentes realizaron un registro en el que encontraron cuatro tarjetas de crédito de tres personas diferentes. El arrestado no pudo justificar por qué las tenía en su poder ni tampoco justificó la procedencia.

Pero además, el hombre en cuestión ya había intentado cobrar un día antes el mismo cheque en otra oficina. Tampoco tuvo suerte, aunque entonces los empleados no contactaron con la policía. El viernes sí que el detenido fue conducido a dependencias policiales y será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Investigación

La Ertzaintza mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer la vinculación del detenido con las tarjetas de crédito incautadas. También buscan saber su relación con el talón del que salió el cheque y que había sido denunciado antes.