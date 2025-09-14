El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido un hombre por tratar de cobrar un cheque falso

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:14

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 30 años en Bilbao por intentar cobrar un cheque falsificado. Los hechos tuvieron lugar el viernes por ... la mañana en una sucursal del centro de la capital vizcaína. Poco antes de las 10.00 horas un varón se personó en la entidad con un documento con apariencia de fraudulento.

