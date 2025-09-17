Detenido en Gernika un joven por atacar con un cuchillo a un vecino tras seguirle desde un salón recreativo El arrestado, de 22 años y con antecedentes policiales, abordó a la víctima en el portal de su casa y le hirió para robarle el dinero ganado en una máquina tragaperras

La Ertzaintza han detenido en Gernika a un joven de 22 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado 9 de septiembre en esta misma localidad vizcaína. El arrestado asaltó a la víctima, un vecino de la zona, cuando se disponía a entrar en el portal de su vivienda, tras haber ganado un premio en un salón recreativo cercano.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el asaltante le abordó por sorpresa, rodeándole el cuello con los brazos para reducirle. Durante el forcejeo, el agresor sacó un cuchillo, y el hombre sufrió varios cortes en la mano al intentar defenderse y evitar que le robara. Finalmente, el atacante logró arrebatarle el dinero y huyó rápidamente del lugar.

Las investigaciones posteriores de la Ertzaintza de Gernika permitieron esclarecer los hechos. Según los agentes, el autor del robo había coincidido con la víctima en un local de juegos, donde observó cómo esta obtenía un premio económico en una máquina tragaperras. Incluso llegaron a compartir un cigarro fuera del establecimiento, momento en que, presuntamente, el agresor habría decidido seguirle hasta su domicilio.

La detención se ha producido este martes en Gernika. El acusado, que cuenta con antecedentes policiales, ha pasado esta misma mañana a disposición judicial.

