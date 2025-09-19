El desafío de ampliar el aeropuerto de Loiu sin un metro que llegue a la terminal

Hay dos tipos de aeropuertos en el mundo: los que tienen metro y los que no. El de Bilbao está en la segunda categoría. Y ... eso que desde hace muchos años hay una aspiración, incluso un plan remoto, para llevar las vías hasta la terminal. Aparece esta pretensión en un montón de documentos estratégicos y proyectos urbanísticos. El último de ellos, el Plan de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco. Pero no pone fecha para hacerlo realidad, cosa que enfría las esperanzas.

Sí recoge que la obra costaría 215 millones y serviría para dar un servicio cada media hora que movería a 2,3 millones de usuarios. Se trataría, fundamentalmente, de conectar la Línea 3 que va al Txorierri y que opera Euskotren con un ramal que pasaría por debajo de las pistas para llegar a la terminal.

¿Tendrá esto alguna posibilidad de prosperar? Hace más de una década ya había un plan similar, valorado entonces en 130 millones, que se quedó en humo. Así que mejor no hacerse muchas ilusiones. Y empezar a pensar que el desafío es echar mano de los medios actuales, los de siempre, para mover a los centros urbanos, y especialmente a Bilbao, a tantos viajeros que llegan y llegarán a Loiu.

El aumento de pasajeros en los últimos años ya ha tensionado las líneas de Bizkaibus y los taxis. Y no siempre es fácil utilizar el coche para estos desplazamientos. Si se amplía el aeropuerto y siguen aumentando los tráficos será peor todavía.

¿Qué hacer? En cuanto al servicio de taxi, cuyas dificultades para atender la demanda en ciertas ocasiones son legendarias, la Diputación ha comenzado a reforzarlo este verano tras calificarlo de «claramente insuficiente». El plan es que en 2027 haya un mínimo de 25 nuevas autorizaciones, que se sumen a las 111 actuales. Será el asunto de gestión delicada por las inercias e intereses corporativos.

En cuanto al autobús, Bizkaibus ya ha anunciado que va a reforzar la línea al aeropuerto en temporada baja con frecuencias de 15 minutos a partir de este otoño, medida que se adelanta porque estaba prevista para 2028. Y durante este verano también se han incrementado las frecuencias con refuerzos regulares. Cuestión aparte es qué hacer cuando llegan vuelos retrasados tras el último servicio, o mejorar las conexiones con otros municipios aparte de Bilbao.

En cuanto a las carreteras, poco más que hacer. Esta misma semana se ha adjudicado la obra para construir dos rotondas en la BI-2704 que facilitan el acceso al núcleo urbano de Loiu, aunque se trata de un recorrido poco utilizado para llegar al aeropuerto y, desde luego, poco masificado salvo en momentos muy concretos por la salida de los colegios.

Si acaso, parece que el ánimo es disuadir de llegar en coche hasta la terminal ya que en el aeropuerto se van a eliminar dos carriles en la zona de llegadas para obligar a los usuarios a pagar por aparcar.