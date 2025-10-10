El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Este año se celebrará la tercera edición de la marcha de montaña. BBK

El parque BBK Klima de Busturia prepara para este sábado una salida para plantar 300 árboles

El espacio de experiencias medioambientales ha organizado también para mañana un reto montañero y la proyección de la película 'Robot salvaje'

Iratxe Astui

Busturia

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:15

El parque BBK Klima de Busturia acogerá mañana sábado una nueva jornada repleta de experiencias medioambientales. El programa comenzará a las 9.30 horas con la bienvenida a los participantes de la tercera edición del reto BBK Mendi Martxa, una iniciativa repleta de propuestas relacionadas con el cuidado de la naturaleza y cuyo eje central será la plantación de 300 árboles y arbustos en terrenos gestionados por la Fundación Lurgaia en el valle del río Mape (Busturia).

Además, a partir de las 15:00 horas, se realizará un 'showcooking' o demostración de cocina en directo agroecológico a cargo de Ortutik Ahora Catering, «donde se enseñarán recetas sostenibles con productos locales». Entre las 16:30 y las 18:30 horas, los asistentes podrán disfrutar también de actividades rotativas en distintos puntos de BBK Klima, combinando diversión y aprendizaje ambiental.

Las actividades proseguirán con la proyección de la película de animación 'Robot salvaje' en las instalaciones del parque, a las 19.30 horas. La sesión forma parte del programa 'Udazkeneko Zinema', que acerca el cine a la ciudadanía en un entorno comprometido con la sostenibilidad. Las entradas están disponibles en la web sarrerak.bbk.eus a un precio de dos euros.

