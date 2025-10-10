El parque BBK Klima de Busturia prepara para este sábado una salida para plantar 300 árboles El espacio de experiencias medioambientales ha organizado también para mañana un reto montañero y la proyección de la película 'Robot salvaje'

Iratxe Astui Busturia Viernes, 10 de octubre 2025, 16:15 Comenta Compartir

El parque BBK Klima de Busturia acogerá mañana sábado una nueva jornada repleta de experiencias medioambientales. El programa comenzará a las 9.30 horas con la bienvenida a los participantes de la tercera edición del reto BBK Mendi Martxa, una iniciativa repleta de propuestas relacionadas con el cuidado de la naturaleza y cuyo eje central será la plantación de 300 árboles y arbustos en terrenos gestionados por la Fundación Lurgaia en el valle del río Mape (Busturia).

Además, a partir de las 15:00 horas, se realizará un 'showcooking' o demostración de cocina en directo agroecológico a cargo de Ortutik Ahora Catering, «donde se enseñarán recetas sostenibles con productos locales». Entre las 16:30 y las 18:30 horas, los asistentes podrán disfrutar también de actividades rotativas en distintos puntos de BBK Klima, combinando diversión y aprendizaje ambiental.

Las actividades proseguirán con la proyección de la película de animación 'Robot salvaje' en las instalaciones del parque, a las 19.30 horas. La sesión forma parte del programa 'Udazkeneko Zinema', que acerca el cine a la ciudadanía en un entorno comprometido con la sostenibilidad. Las entradas están disponibles en la web sarrerak.bbk.eus a un precio de dos euros.

Temas

Busturia