Los municipios portuarios retoman este mes su plan para ordenar los muelles Bermeo, Mundaka, Ea, Elantxobe, Ondarroa y Lekeitio abren los foros para compatibilizar en sus dársenas la actividad pesquera y ciudadana

Los Consejos Municipales Portuarios constituidos a comienzos de este año comenzarán este mes a desplegar su actividad en las localidades costeras de las comarcas de Busturialdea y Lea Artibai. Los foros de colaboración abiertos en Bermeo, Mundaka, Elantxobe, Ea, Ondarroa y Lekeitio servirán como espacios de encuentro entre el Gobierno vasco, los ayuntamientos y diferentes agentes para coordinar actuaciones que afectan tanto a la actividad pesquera y náutica como al uso ciudadano de las zonas de los diferentes muelles. «Convocaremos a los Consejos Portuarios en cada uno de los municipios litorales con el objetivo es armonizar las relaciones entre el puerto y la localidad, mediante la colaboración y acuerdos», explicó en ese sentido la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo.

Los primeros resultados de la hoja de ruta marcada ya son visibles en algunos de los enclaves portuarios de la zona como Ondarroa, donde se ha acordado la cesión temporal de 35.000 metros cuadrados de dominio portuario sin actividad pesquera para que puedan ser gestionados en colaboración con el Consistorio local, y puestos a disposición de la ciudadanía.

Ese mismo marco de cooperación permitió, asimismo, autorizar el uso de espacios durante las fiestas patronales para atracciones de feria –1.126 metros cuadrados–, además de «la posible instalación de escenarios, juegos hinchables y actividades recreativas» –428 metros cuadrados– en el entorno de la lonja de pescado, bajo los obligados criterios de seguridad.

9.020 kilos de basura

«Esos terrenos habían perdido su uso principal y ahora se ceden temporalmente para que sean gestionados en colaboración con el municipio», matizó Barredo. En la zona portuaria de la misma villa marinera se ha habilitado un helipuerto para posibles evacuaciones sanitarias de Osakidetza.

«Abordaremos cuestiones que repercuten en la vida diaria de la ciudadanía ya que muchos de los puertos se convierten en las 'plazas' de estos municipios costeros donde se desarrolla la vida cotidiana de su comunidad», apuntaron las mismas fuentes.

En Elantxobe, el Consejo Portuario también ha facilitado la puesta en marcha de un helipuerto y ha coordinado la gestión de residuos como tras la celebración de las últimas fiestas de la Magdalena, «cuando se recogieron más de 9.020 kilos de basura en el recinto portuario», matizaron desde el departamento responsable de la Administración autonómica.

Aunque los Consejos Portuarios acaban de arrancar su labor, las previsiones apuntan a que también en Bermeo, Mundaka, Ea y Lekeitio comenzarán a materializar acuerdos similares en los próximos meses. Asimismo, los futuros planes estarán dirigidos a poner en marcha mejoras en los diferentes muelles y diques, así como a impulsar acciones para su adaptación al cambio climático y la elevación del nivel del mar.

