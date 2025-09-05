Markina rendirá homenaje a los pelotaris de cesta punta por llevar el nombre de Euskadi por frontones de todo el mundo La jornada presidida por el lehendakari será el acto central del Día de la Diáspora vasca que se celebrará el lunes

La directora para la Comunidad Vasca en el Exterior del Gobierno vasco, Ziortza Olano y la concejal de Euskera y Cultura del Ayuntamiento de Markina, Mari Eli Ituarte Zarragoikoetxea, han presentado esta mañana la programación de los actos con los que este lunes se rendirá homenaje a la comunidad de cesta punta. La cita, que se celebrará a partir de las seis de la tarde, será el acto central del Día de la Diáspora Vasca y estará presidida por el lehendakari Imanol Pradales.

Durante la jornada se reconocerá como embajadores culturales del País Vasco a la comunidad de pelotaris de cesta punta, protagonistas de una disciplina que ha llevado el nombre de Euskadi a los frontones de todo el mundo. Además de bailes tradicionales, se mostrará la historia y la cultura que rodean a esa modalidad.

La directora para la Comunidad Vasca en el Exterior, Ziortza Olano, ha destacado que «este año, en la octava edición del Día de la Diáspora Vasca, queremos rendir un homenaje especial a los cestapuntistas y a toda la comunidad implicada porque han sido mucho más que deportistas; han sido embajadores de Euskadi, llevando nuestra identidad a los cinco continentes, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días», ha manifestado.

«Su movilidad internacional, su profesionalidad, el sacrificio de sus familias, y la transmisión de nuestros valores en escenarios deportivos de todo el mundo forman parte esencial de nuestra historia común», ha añadido.

La concejal de Euskera y Cultura Mari Eli Ituarte, por su parte, ha resaltado que Markina es un escenario idóneo para acoger este evento. «Elegir nuestro pueblo y homenajear a este colectivo es un honor, porque si por algo se conoce Markina en el mundo es por la cesta punta, porque los pelotaris han llegado a todos los rincones de la geografía mundial», ha manifestado. «Nuestro frontón también tiene nombre propio; la 'Uni' porque ha sido una escuela estupenda», ha recalcado.

Mural

El programa arrancará con el acto institucional a cargo del lehendakari y el Secretario General de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero. A continuación, la artista argentina de la diáspora Mikele Irazusta empezará a crear un mural que simbolizará la importancia que la cesta punta ha tenido y continua teniendo en al municipio de la cuenca del Artibai.

De esta manera, se persigue reconocer la trayectoria de los pelotaris y sus familias y reforzar los lazos que unen a la diáspora vasca con su tierra de origen. Desde que se institucionalizara en 2018, el acto central del Día de la Diáspora Vasca se ha celebrado en diversos municipios de la comunidad autónoma. Vasca.

En paralelo a la cita de Markina, este lunes se celebrarán más de un centenar de actos organizados por comunidades vascas de todo el mundo.