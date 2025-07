«Nadie ha maltratado a ningún burro. Lo cuidamos mejor que muchos a sus perros»

Iratxe Astui Bakio Viernes, 25 de julio 2025, 00:52 Comenta Compartir

La noticia del expediente abierto al conductor del Bizkaibus que permitió subir a un burro en un autobús ha desatado una oleada de «incomprensión» entre los vecinos de Bakio, que se sienten señalados por una tradición que, aseguran, «forma parte de la identidad del pueblo desde hace más de cincuenta años». «Estamos flipando con la que se ha montado», afirmaba este mediodía uno de los miembros de una cuadrilla que mantiene viva la celebración del Día del Burro, una jornada festiva en la que diferentes generaciones de bakiotarras pasean con un asno por el municipio, lo adornan con flores y comparten comida en torno a San Pelaio y años atrás en el entorno de San Juan de Gaztelugatxe.

El detonante de la polémica fue la denuncia presentada esta semana por la asociación animalista Haiekin, que calificó lo ocurrido como maltrato animal, tras alegar que el burro fue obligado a subir a un autobús y paseado «de bar en bar» durante toda la jornada del pasado sábado. La empresa pública Bizkaibus, tras revisar el vídeo de los hechos, ha expedientado al conductor implicado, alegando que se puso en riesgo la seguridad del pasaje y del propio animal.

Lo que de verdad indigna a muchos en Bakio no es lo que pasó, «sino el revuelo que se ha montado». «Nadie ha maltratado a ningún burro. A este animal lo cuidamos mejor que muchos cuidan a sus perros, que los tiene sin moverse durante horas mientras que se toman tragos en una terraza, y encima vestidos», comentaba enfadada esta mañana una vecina, en el área residencial de Bakea. «La burra del otro día se llama 'Susana', iba adornada con hortensias, se le mantiene a la sombra de los árboles durante el 'poteo', y no le falta ni agua ni ningún tipo de atención», añade. «Esto no hace daño a nadie, y lo único que se ha dañado aquí es una tradición que llevamos con respeto y cariño», afirma, asimismo.

Otros vecinos señalan que los burros están acostumbrados al transporte en camiones y que «el hecho de que subiera al autobús no es diferente en cuanto a trato». Reconocen, eso sí, que «esa parte de la fiesta no ha estado bien», pero insisten en que no hubo intención de hacer daño al animal. «A nosotros nos ha dado mucha pena que la empujaran, riéndose todo el rato para que subiera al autobús», criticaron dos veraneantes que compartían un café en la terraza del Urzabal.

Como en El Rocío

«Esto es un pueblo rural, ganadero, aquí los críos ven con ilusión estos animales. Para muchos, incluso, es la única oportunidad de ver un burro de cerca. Se ha convertido en parte del verano», defendía por otra parte otro veraneante del municipio costero que compara lo ocurrido con otras fiestas populares «como en El Rocío, que también se pasean con los caballos, se bebe, se canta… No entiendo qué diferencia hay».

La costumbre del Día del Burro comenzó con una cuadrilla veterana, que organizaba comidas «en los arcos de la base de Gaztelugatxe», cuenta José Luis, que ha preferido no dar su apellido. «El burro se llevaba para cargar con los víveres y las tarteras, sin más», explica. En la actualidad, son entre cuatro y cinco cuadrillas de diferentes edades las que mantienen viva la tradición en Bakio. Para celebrar sus particulares 'días del burro', cada grupo de amigos elige un día festivo del verano; «unos por 'sanignacios' otros por el Carmen…».

El Ayuntamiento de Bakio, por su parte, no se ha pronunciado aún sobre este hecho, aunque según ha podido saber EL CORREO tiene previsto reunirse esta tarde con miembros de varias cuadrillas para tratar el tema.

Temas

Bakio

Bizkaia