El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo
Un operario trabaja en la piscina de Lekeitio que reabrirá sus puertas en octubre. Maika Salguero

Lekeitio atrasa la reapertura de la piscina hasta octubre para rematar las obras

Entre las actuaciones llevadas a cabo figuran la renovación de todas las tuberías y del suelo del recinto de natación

Mirari Artime

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:25

Los usuario de la piscina del polideportivo de Lekeitio tendrán que esperar hasta el próximo mes de octubre para disponer de las instalaciones debido a la demora provocada por las obras. Aunque en un principio estaba previsto que las mejoras finalizasen en coincidencia con el inicio del curso escolar, diversos problemas surgidos en los trabajos han impedido cumplir con los plazos anunciados por el Ayuntamiento.

Mientras tanto, los abonados de la villa turística cuentan con la posibilidad de utilizar los equipamientos de los polideportivos de Ondarroa y Markina. Esta opción responde al acuerdo de colaboración suscrito hace varios meses entre los tres ayuntamientos de Lea Artibai que tienen este tipo de dotaciones.

Calidad del agua

Entre las inversiones que se han llevado a cabo figuran la renovación y limpieza de todas las tuberías que ha exigido una inversión económica de 40.000 euros. También se ha cambiado por completo el suelo del recinto de natación, con un desembolso de 32.000 euros, además de comprar una silla nueva para garantizar el uso del recinto de natación por parte de las personas con diversidad funcional.

«Todas estas actuaciones permitirán mejorar de manera notable tanto el servicio como la calidad del agua de la piscina», han señalado portavoces del Consistorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  5. 5

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  6. 6

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  7. 7

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lekeitio atrasa la reapertura de la piscina hasta octubre para rematar las obras

Lekeitio atrasa la reapertura de la piscina hasta octubre para rematar las obras