Lekeitio atrasa la reapertura de la piscina hasta octubre para rematar las obras Entre las actuaciones llevadas a cabo figuran la renovación de todas las tuberías y del suelo del recinto de natación

Los usuario de la piscina del polideportivo de Lekeitio tendrán que esperar hasta el próximo mes de octubre para disponer de las instalaciones debido a la demora provocada por las obras. Aunque en un principio estaba previsto que las mejoras finalizasen en coincidencia con el inicio del curso escolar, diversos problemas surgidos en los trabajos han impedido cumplir con los plazos anunciados por el Ayuntamiento.

Mientras tanto, los abonados de la villa turística cuentan con la posibilidad de utilizar los equipamientos de los polideportivos de Ondarroa y Markina. Esta opción responde al acuerdo de colaboración suscrito hace varios meses entre los tres ayuntamientos de Lea Artibai que tienen este tipo de dotaciones.

Calidad del agua

Entre las inversiones que se han llevado a cabo figuran la renovación y limpieza de todas las tuberías que ha exigido una inversión económica de 40.000 euros. También se ha cambiado por completo el suelo del recinto de natación, con un desembolso de 32.000 euros, además de comprar una silla nueva para garantizar el uso del recinto de natación por parte de las personas con diversidad funcional.

«Todas estas actuaciones permitirán mejorar de manera notable tanto el servicio como la calidad del agua de la piscina», han señalado portavoces del Consistorio.