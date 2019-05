La ikastola Azkue de Lekeitio pide la ayuda de los euskaltzales para cubrir los gastos del Ibilaldia

La ikastola R. M. Azkue de Lekeitio ha pedido la ayuda de los euskaltzales para cubrir los gastos que han realizado en la organización del Ibilaldia. La intensa lluvia diezmó ayer de manera muy notable las previsiones iniciales de afluencia de público y sumió al centro en una situación económica 'crítica' al no poder asumir los costes de los actos contratados.

«El tiempo frustó ayer la fiesta y como consecuencia se registraron mínimos históricos de recaudación», indicaron en una nota hecha pública este lunes. «Ante esta situación, apelamos a la solidaridad para pagar los gastos del día y hacer frente a las deudas contraidas», añadieron.

Al gran número de personas que desalentados por las condiciones meteorológicas optaron por no acudir a la villa turística, también se sumaron las dificultades a las que tuvieron que hacer frente para sacar adelante las actividades previstas.

Así, para evitar accidentes por las fuertes rachas de viento, el recorrido previsto de 2,5 kilómetros que bordeaba el mar se cerrópoco antes del mediodía a la altura del paseo del Faro de Santa Catalina. Como consecuencia, el itinerario, cita obligada para los visitantes, quedó reducido a la mitad.

También se clausuraron dos de las cuatro áreas de actividades establecidas y los actos tuvieron que ser trasladados al frontón y a los soportales de la plaza.

«Es una pena que los padres y madres que tanto han trabajado tanto no vean el resultado porque ha exigido un enorme esfuerzo, un intenso trabajo en común sin el que no se hubiera podido llevar adelante, por lo que no queda más que agradecer a todos los ciudadanos que nos hay ayudado», señalaron.

Testigo

De hecho, desde la ikastola han reconocido que ya han comenzado a recibir la solidaridad de numerosos rincones de Euskadi. «Desde que ayer se habilitaron dos números de cuenta en Laboral Kutxa y Kutxabank empezamos a recibir aportaciones, pero nos hace falta más», recalcó su director Ibon Goitia.

«Incluso el mismo día, numerosos grupos musicales, al comprobar la situación, decidieron actuar de manera gratuita y por supuesto, hay que agradecerlo», añadieron. «No obstante, somos una ikastola pequeña y nos hace falta otro empujón», reiteraron.

Entre los actos que transcurrieron según lo previsto, destacó la entrega del testigo del Ibilaldia 2020 a la ikastola Txintxirri de Elorrio.