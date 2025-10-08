El Gobierno vasco recurre la sentencia que frena las obras del tren en Gernika por el ruido Sostiene que los trabajos son «necesarios» para la seguridad ferroviaria, pese a que los vecinos reclaman alejar la base logística de sus viviendas

Iratxe Astui Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:22

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Bilbao que ordena a Euskal Trenbide Sarea (ETS), dependiente del Ejecutivo autonómico, cesar los trabajos nocturnos en el centro logístico ferroviario de Gernika hasta garantizar que no se superan los límites legales de ruido. La resolución también obliga a la sociedad pública a indemnizar con 3.500 euros a cada uno de los 19 vecinos afectados por el impacto acústico de las obras realizadas frente a sus viviendas de la calle Don Tello, en concepto de daños morales.

Desde el Gobierno vasco, sin embargo, consideran que el fallo judicial, dictado el pasado mes de mayo, «no se ajusta a derecho u no valora correctamente las pruebas». Durante su intervención en la comisión de Movilidad Sostenible del pasado martes, la consejera Susana García Chueca (PSE) defendió en ese sentido la necesidad de mantener las labores nocturnas en la playa de vías de la villa foral «para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad» del ramal ferroviario entre Amorebieta y Bermeo. «Estos trabajos se realizan dos veces al año –primavera y otoño–, durante unos 15 días, y solo se pueden llevar a cabo por la noche, cuando no circulan trenes», justificó. Asimismo, recordó que Euskotren ofrece más de 19.000 plazas diarias en ese tramo, por lo que interrumpir el servicio diurno «no sería una alternativa viable».

Más de 80 decibelios

La consejera cuestionó asimismo el fundamento técnico de la sentencia basada en mediciones exteriores. «Se han realizado proyecciones generales sobre la repercusión que el ruido ambiental tendría en sus domicilios, pero no evidencias concluyentes sobre una vulneración real de derechos fundamentales», argumentó.

Por su parte, el fallo judicial favorable a los vecinos consideró probado que la actividad nocturna provoca picos de ruido que superan «con frecuencia» los 80 decibelios. «Nosotros no estamos en contra de que se realicen las obras. Lo que le exigimos a ETS es que aleje del núcleo urbano su base de operaciones porque los ruidos nocturnos no nos dejan vivir», reiteran los vecinos afectados. «La sentencia es clara y hasta el momento están obligados a ajustarse a la misma», recuerdan al ente del Gobierno vasco

Desde el Ejecutivo autonómico defienden, por contra, que la actividad de mantenimiento de la red ferroviaria tiene «pleno soporte legal» y responde a un «interés público». Recuerdan, además, que la normativa permite superar temporalmente los límites de ruido en casos relacionados con la seguridad de las infraestructuras ferroviarias. «No existe tecnología alternativa que permita ejecutar los trabajos sin afectar la circulación de trenes ni opciones de transporte sustitutorio que garanticen el mismo nivel de calidad, frecuencia y sostenibilidad».

Aunque ETS continuará con el mantenimiento nocturno en el resto del ramal, los próximos trabajos no afectarán de manera directa a Gernika, «ya que el tramo ha sido recientemente renovado», afirmaron.

