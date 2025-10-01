El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del exterior de la ermita de San Gregorio o Triñe en Forua. F.U.

Forua devuelve el esplendor a su histórica ermita de Triñe

Los trabajos de reforma del exterior del pequeño templo, que atesora un retablo anterior al bombardeo de Gernika, han supuesto un coste de 24.000 euros

Iratxe Astui

Forua

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:49

La ermita de San Gregorio de Forua, conocida popularmente como Triñe, luce renovada tras los trabajos de restauración promovidos por el Ayuntamiento de Forua y la parroquia de la localidad, en colaboración con las Fundaciones Gondra Barandiaran y Juan Telesforo de Arteche. La actuación, que ha supuesto un coste de alrededor de 24.000 euros, ha tenido como objetivo «garantizar la conservación de este patrimonio histórico y mejorar su imagen exterior, muy deteriorada por el paso del tiempo y por un incendio que sufrió en un caserío contiguo», explicó el alcalde de Forua, Mikel Magunazelaia.

Los trabajos han consistido en el saneo del revestimiento de piedra de la fachada y limpieza, pintado e impermeabilización del muro, así como la adecuación del campanario, «siempre respetando la autenticidad de la construcción original», advirtieron fuentes municipales.

En este sentido el primer edil forutarra destacó también la relevancia del proyecto para los vecinos de la localidad, «ya que para el pueblo, la ermita de Triñe es más que un símbolo, es un emblema del municipio», afirmó Magunazelaia. «Su conservación no es solo una responsabilidad patrimonial, es también un compromiso con nuestras tradiciones, creencias, ritos y costumbres», aseguró asimismo.

La ermita, punto de encuentro en celebraciones religiosas y festivas como las de San Gregorio, atesora además un valioso retablo procedente de la iglesia de San Juan de Gernika, que resultó destruida tras el bombardeo de la villa foral. El Ayuntamiento de Forua tiene previsto proseguir con actuaciones en el interior de Triñe, «y poner en valor el retablo», avanzaron.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  4. 4 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  5. 5

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  10. 10

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Forua devuelve el esplendor a su histórica ermita de Triñe

Forua devuelve el esplendor a su histórica ermita de Triñe