Forua devuelve el esplendor a su histórica ermita de Triñe Los trabajos de reforma del exterior del pequeño templo, que atesora un retablo anterior al bombardeo de Gernika, han supuesto un coste de 24.000 euros

Iratxe Astui Forua Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:49

La ermita de San Gregorio de Forua, conocida popularmente como Triñe, luce renovada tras los trabajos de restauración promovidos por el Ayuntamiento de Forua y la parroquia de la localidad, en colaboración con las Fundaciones Gondra Barandiaran y Juan Telesforo de Arteche. La actuación, que ha supuesto un coste de alrededor de 24.000 euros, ha tenido como objetivo «garantizar la conservación de este patrimonio histórico y mejorar su imagen exterior, muy deteriorada por el paso del tiempo y por un incendio que sufrió en un caserío contiguo», explicó el alcalde de Forua, Mikel Magunazelaia.

Los trabajos han consistido en el saneo del revestimiento de piedra de la fachada y limpieza, pintado e impermeabilización del muro, así como la adecuación del campanario, «siempre respetando la autenticidad de la construcción original», advirtieron fuentes municipales.

En este sentido el primer edil forutarra destacó también la relevancia del proyecto para los vecinos de la localidad, «ya que para el pueblo, la ermita de Triñe es más que un símbolo, es un emblema del municipio», afirmó Magunazelaia. «Su conservación no es solo una responsabilidad patrimonial, es también un compromiso con nuestras tradiciones, creencias, ritos y costumbres», aseguró asimismo.

La ermita, punto de encuentro en celebraciones religiosas y festivas como las de San Gregorio, atesora además un valioso retablo procedente de la iglesia de San Juan de Gernika, que resultó destruida tras el bombardeo de la villa foral. El Ayuntamiento de Forua tiene previsto proseguir con actuaciones en el interior de Triñe, «y poner en valor el retablo», avanzaron.

