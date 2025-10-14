El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo
El futuro punto limpio de Bakio se ubicará dentro del aparcamiento de La Benta. Iratxe Astui

La Diputación acerca puntos limpios a las playas de Bakio e Isuntza de Lekeitio

Las futuras instalaciones, supondrán un coste de 768.275 euros y facilitarán la recogida de los residuos generados en los arenales en verano

Iratxe Astui

Bakio

Martes, 14 de octubre 2025, 15:47

Comenta

La Diputación Foral ha puesto en marcha la construcción de dos puntos limpios junto a las playas de Bakio e Isuntza, en Lekeitio, con el objetivo de facilitar la recogida de residuos y mejorar las condiciones de trabajo de la maquinaria y el personal de limpieza.

En el caso de Bakio, el punto limpio se instalará en el aparcamiento de La Benta, a apenas 150 metros de la playa, lo que permitirá reducir los desplazamientos que hasta ahora obligaban a trasladar los residuos a casi tres kilómetros de distancia. La parcela tendrá 46 metros cuadrados y quedará integrada dentro del estacionamiento, uno de los de mayor capacidad de la localidad turística.

El acceso al futuro punto limpio de Bakio se dará por el mismo paso abierto a los vehículos en la actualidad, aunque «posteriormente se independizará mediante su propia puerta automática», han avanzado desde el departamento foral de Medio Natural y Agricultura.

En Lekeitio, la nueva infraestructura se situará junto al aparcamiento de vehículos pesados P4, próximo a la playa de Isuntza, y contará con un espacio acondicionado para facilitar la gestión de los contenedores.

Ambas instalaciones dispondrán de vallado perimetral, plataforma de hormigón reforzado, acometidas de agua y luz, iluminación y sistemas de drenaje para garantizar la limpieza y seguridad en el manejo de los residuos.

El proyecto contempla una inversión de 404.000 euros para el punto limpio del Lekeitio y de 364.275 euros para el de Bakio. Las obras se ejecutarán en un plazo de entre cuatro y cinco meses, según el lote de actuación.

Campañas de limpieza

La Diputación lleva a cabo la recogida de residuos de las playas a lo largo de las cuatro estaciones del año. Las labores de gestión de los desechos se diferencian entre los denominados como 'cortes de orilla', –procedentes del mar que son arrastrados a la arena por el oleaje y las mareas durante el invierno– y los residuos generados por los usuarios de los arenales, más abundantes en época estival.

Durante el invierno, las tareas de limpieza se realizan por las mañanas, de lunes a viernes, con todos los medios disponibles. Los sábados trabaja un equipo reducido encargado de vaciar las papeleras y atender posibles incidencias para evitar desbordes.

En las fases previas y posteriores al verano, así como en Semana Santa, se mantiene el mismo horario y duración, pero también hay servicio los fines de semana y festivos «para garantizar la correcta gestión de las papeleras», explican desde la Administración foral. En cuanto al periodo de verano, la limpieza se lleva a cabo todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, con una jornada mínima de cuatro horas, que finaliza antes de las 10.00 horas en junio y julio, y antes de las 11.00 en agosto y septiembre.

