La construcción del túnel retrasa la apertura de la variante sur de Markina a finales de 2026

La apertura de la variante sur de Markina se retrasará hasta finales de 2026. Uno de los proyectos estratégicos de la Diputación y clave para ... la movilidad de Lea Artibai sufre una demora de ocho meses debido a la complejidad en la construcción del túnel, una estructura de 335 metros de longitud del trazado completo, que alcanza poco más de un kilómetro.

Entre las principales razones que han provocado esta situación se incluyen la necesidad de adoptar estrictas medidas de seguridad para los trabajos de excavación, la aparición de restos de una trinchera de la Guerra Civil que obliga a llevar a cabo un estudio arqueológico y la conexión del nuevo vial con el futuro bidegorri que unirá Markina con Etxebarria.

«También hemos incluido medidas compensatorias que ordena Medio Ambiente de la Diputación en el entorno, como ampliar las cubriciones de ríos», ha señalado el diputado de Infraestructuras, Carlos Alzaga, en la visita que ha realizado a las obras junto a la alcaldesa de Markina, Iratxe Lasa (EH Bildu), y su homólogo de Etxebarria, Jesus Iriondo (PNV).

Durante el recorrido, han podido comprobar la evolución de los trabajos de excavación, en los que ya se ha horadado 80 metros con rozadora y retroexcavadora. «Es un importante avance dada la alta complejidad geotécnica del terreno», ha añadido Alzaga. El diputado de Infraestructuras ha detallado que, como consecuencia de las medidas ambientales compensatorias, la inversión final del proyecto ascenderá a 31,9 millones de euros.

En la actualidad, los trabajos se centran en la ejecución de las dos rotondas y el túnel. «De manera inminente comenzará la segunda fase de ejecución de la glorieta de Markina que incluye pavimentación, señalización y urbanización del entorno», han indicado las mismas fuentes. La Diputación prevé que pueda entrar en funcionamiento de manera parcial a partir del próximo mes de febrero.

5.000 vehículos al día

Por lo que respecta a la glorieta de Etxebarria, la apertura parcial al tráfico tendrá lugar en marzo. «De momento, la intervención se centra en las estructuras que conformarán el anillo», han detallado.

La demora en la apertura del nuevo vial también afecta de manera directa a los planes urbanísticos de Markina, que espera su puesta en funcionamiento para reducir en un 53% el paso diario de más de 5.000 vehículos y transformar su núcleo urbano.