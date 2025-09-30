El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El diputado de Infraestructura Carlos Alzaga con Iratxe Lasa y Jesus Iriondo. M. Artime

La construcción del túnel retrasa la apertura de la variante sur de Markina a finales de 2026

La adopción de medidas de seguridad y la aparición de restos de una trinchera demoran las obras ocho meses e incrementan su coste hasta los 31,9 millones

Mirari Artime

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:22

La apertura de la variante sur de Markina se retrasará hasta finales de 2026. Uno de los proyectos estratégicos de la Diputación y clave para ... la movilidad de Lea Artibai sufre una demora de ocho meses debido a la complejidad en la construcción del túnel, una estructura de 335 metros de longitud del trazado completo, que alcanza poco más de un kilómetro.

