Arrancan las obras de restauración del río Mape en Busturia La Agencia VAsca del Agua invierte cerca de 193.000 euros en la eliminación de una antigua estación de aforo y la naturalización de 180 metros de ribera

Martes, 14 de octubre 2025, 15:46 Comenta Compartir

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha iniciado las obras de restauración del río Mape a la altura de Alarbin, en el municipio de Busturia. El proyecto, que supondrá una inversión de alrededor de 192.600 euros, tiene como objetivo «recuperar el carácter natural del río, mejorar su biodiversidad y crear un entorno más accesible y agradable para la ciudadanía.

La actuación incluye la eliminación de una antigua estación de aforo y del salto de agua artificial, así como la naturalización de 180 metros de ribera, que actualmente están cubiertos con escollera. Una vez retirados estos elementos, se procederá a suavizar el talud y restaurar la vegetación autóctona de la zona, que forma parte de una Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Fluvial de Urdaibai.

El proyecto cuenta con el asesoramiento medioambiental de la Universidad del País Vasco (EHU) y busca «restaurar la conectividad del cauce y de sus márgenes, y reducirá su vez las afecciones por inundabilidad en el entorno», apuntan fuentes de URA. El plan, por otro lado, favorecerá la recuperación de hábitats fluviales prioritarios, como los bosques aluviales de alisos y fresnos, «de gran importancia ecológica por su biodiversidad, por su papel en la regulación hídrica y su capacidad para mejorar la calidad del agua», explican desde URA.

Con la actuación, se espera también mejorar el hábitat de especies protegidas como la rana patilarga (Rana ibérica) y el visón europeo, que encuentran en este tramo del río condiciones idóneas para su supervivencia.

«Esta actuación busca proteger nuestro entorno natural, favorecer su uso sostenible y preservar el patrimonio etnográfico de Busturia», señaló también por su parte el alcalde de Busturia, Aitor Aretxaga. «Gracias al convenio firmado con URA y al asesoramiento de la Universidad del País Vasco, vamos a restaurar el hábitat fluvial y reducir los riesgos de inundación en zonas como Altamira y San Kristobal», añadió, asimismo.

La intervención se enmarca en la colaboración interinstitucional entre la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Busturia, que ya ha permitido acometer otras actuaciones en los ríos Mape y Axpe Amunategi orientadas tanto a la renaturalización de los cauces como a la prevención de inundaciones.