Esta es la renta media de cada municipio en Bizkaia La horquilla varía desde los 40.000 euros al año hasta los 17.000

A. Cimadevilla y G. Heras Martes, 21 de octubre 2025, 07:28

El último dato publicado por Eustat sobre los ingresos medios de los vizcaínos refleja que la renta media por habitante en el territorio roza los 26.000 euros. Son datos de 2023 en los que se observa que las ganancias de los vizcaínos han aumentado un 5,7% respecto al año anterior. hora bien, la riqueza de la población de Bizkaia no es homogénea. La horquilla varía desde los 40.000 euros al año hasta los 17.000. En la renta media se tiene en cuenta el salario, pero también otras cuestiones como las ayudas o los ingresos que se obtienen de los alquileres, entre otras cuestiones.

Esta es la renta personal media por municipio:

