Luis Ángel Gómez

La renta media de los vizcaínos crece un 6% hasta rozar los 26.000 euros

Garai repite como el municipio de Bizkaia con los ingresos anuales más elevados por habitante, mientras que Lanestosa se queda a la cola

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 21 de octubre 2025, 01:31

Los ingresos medios de los vizcaínos se han incrementado un 5,7% hasta alcanzar los 25.867 euros. Así lo refleja la última estadística publicada ... este lunes por Eustat con datos a 2023, en la que también se observa que Bizkaia es el territorio vasco en el que las ganancias más han crecido de un año a otro. Si bien Gipuzkoa registra los ingresos anuales más elevados –alcanza los 27.545 euros– de Euskadi, su variación es del 3,4%. En Álava el crecimiento interanual ha sido similar al de Bizkaia (5,3%), pero se sitúa como el territorio que menos renta personal registra. Los ingresos medios no sobrepasan los 24.921 euros.

