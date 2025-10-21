La renta media de los vizcaínos crece un 6% hasta rozar los 26.000 euros

Los ingresos medios de los vizcaínos se han incrementado un 5,7% hasta alcanzar los 25.867 euros. Así lo refleja la última estadística publicada ... este lunes por Eustat con datos a 2023, en la que también se observa que Bizkaia es el territorio vasco en el que las ganancias más han crecido de un año a otro. Si bien Gipuzkoa registra los ingresos anuales más elevados –alcanza los 27.545 euros– de Euskadi, su variación es del 3,4%. En Álava el crecimiento interanual ha sido similar al de Bizkaia (5,3%), pero se sitúa como el territorio que menos renta personal registra. Los ingresos medios no sobrepasan los 24.921 euros.

Ahora bien, la riqueza de la población de Bizkaia no es homogénea. Los contrastes entre pueblos son significativos. La horquilla varía desde los 40.000 euros al año hasta los 17.000. En la renta media se tiene en cuenta el salario, pero también otras cuestiones como las ayudas o los ingresos que se obtienen de los alquileres, entre otras cuestiones. Pero vayamos por partes. Por un lado, Garai repite como el municipio con la renta personal más elevada de Bizkaia. Esta pequeña localidad ubicada en la comarca del Duranguesado y con apenas 331 habitantes censados, lidera el ranking con unos ingresos que ascienden hasta los 40.243 euros por persona, un 5,5% más que un año antes. Por detrás se coloca Laukiz, con una renta personal de 39.100 euros. En este caso, la variación anual es más pronunciada si cabe. Sus habitantes ingresan un 20% más que en 2022. En la tercera posición de la lista está Maruri-Jatabe con 36.100 euros anuales.

Entre las ciudades con más de 50.000 habitantes, Getxo es, con una importante diferencia, el que registra la renta más elevada. Los vecinos de la cabecera de la margen derecha ganaron una media de 35.701 euros en 2023. La variación anual es sin embargo más contenida que el resto de pueblos. Apenas alcanza el 3%. En cualquier caso, pese a que Bilbao y Barakaldo son los únicos dos municipios que ganan a Getxo en población, las desigualdades entre los tres municipios son relevantes. En Bilbao, la renta personal se sitúa en 26.598 con una variación del 4,86%, mientras que en Barakaldo apenas supera los 22.200 euros.

En el lado contrario, entre los municipios con menos poder adquisitivo, encontramos Lanestosa. Situada en Las Encartaciones, sus habitantes ingresan 17.886 euros. Es menos de la mitad de lo que perciben los vecinos de Garai.El segundo por la cola es Carranza, con 18.222 euros, y el tercero Sestao (19.236). También entre los municipios con una renta más baja se encuentran Labastida (20.268), Trucios (20.472), Balmaseda (20.919), Erandio (21.051) y Basauri (21.274), entre otros.

Sexo y edad

Pero además de la ubicación como tal, otro factor que determina una mayor o menor renta es el sexo o la edad. Según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística, las mujeres ingresan en Bizkaia casi 10.000 euros al año menos que los hombres. Los datos son los siguientes: mientras que los varones ganan cerca de 31.200 euros, las mujeres 21.012. La diferencia es similar en los tres territorios.

También la edad es un factor determinante. La renta aumenta progresivamente a medida que lo hace la edad. En Euskadi, la renta media personal es de 26.271 euros, con un aumento del 4,8%. Sin embargo, las cifras revelan que es en la franja de edad entre los 45 y 49 años los que más dinero ingresan, con 32.956 euros. Entre los 25 y los 29 años, edad en la que los jóvenes por norma general comienzan a incorporarse al mercado laboral, los ingresos apenas superan los 17.900 euros, un 4,3% más que en 2022. En la franja de edad entre los 18 y 24 años (5.605 euros), el incremento ha sido del 10,7% respecto al ejercicio anterior.