La presidenta de Cantabria ha compartido acto hoy martes con su homólogo andaluz en Santander. EP

«No me voy a conformar con un metro a Castro», dice la presidenta de Cantabria

Sáenz de Buruaga asegura que si la nueva ruta ferroviaria entre Bizkaia y su región no se hace entera será «un fraude monumental»

Octavio Igea

Octavio Igea

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:59

La presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga se ha mostrado la mañana de este martes muy molesta con la posibilidad de que la ... nueva línea ferroviaria que el Gobierno central planea para conectar su territorio con Bizkaia no se ejcute en su totalidad. «Sería un fraude monumental», ha lamentado ante la posibilidad de que se construya el tramo Bilbao-Castro pero que el trazado no llegue hasta Santander. «No nos resignamos a la nada, y eso sería la nada», ha añadido.

