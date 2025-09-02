«No me voy a conformar con un metro a Castro», dice la presidenta de Cantabria

La presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga se ha mostrado la mañana de este martes muy molesta con la posibilidad de que la ... nueva línea ferroviaria que el Gobierno central planea para conectar su territorio con Bizkaia no se ejcute en su totalidad. «Sería un fraude monumental», ha lamentado ante la posibilidad de que se construya el tramo Bilbao-Castro pero que el trazado no llegue hasta Santander. «No nos resignamos a la nada, y eso sería la nada», ha añadido.

EL CORREO ha desvelado hoy que el proyecto para modernizar la línea ferroviaria Bilbao-Santander, inaugurada en 1887, habilitando un tren rápido que reduzca el tiempo de viaje de las tres horas actuales a una haciendo parada únicamente en Castro y Laredo vuelve a la casilla de salida. La propuesta que el Ministerio de Transportes tenía sobre la mesa desde 2022 ha sido descartada porque tiene un coste muy elevado -más de 2.000 millones- y no cumple los parámetros de rentabilidad socioeconómica.

La alternativa que se propone es trocear el trazado en tres tramos y analizar su rentabilidad por separado. En estas circunstancias tendría garantizada la ejecución la ruta entre Bilbao y Castro debido a los miles de viajeros que cubren este recorrido por carretera, y quizá la extensión hasta Laredo. Más difícil parece, según las fuentes consultadas por este periódico, la prolongación hasta Santander por sus elevados condicionantes ambientale y técnicos. Superar Peña Cabarga no es sencillo.

Consultada al respecto, la presidenta cántabra ha advertido que su gobierno «no se va a conformar con un tercio de tren o con la prolongación de un metro hasta Castro». Ha anunciado que ha solicitado explicaciones al ministro de Transportes porque «no es lo comprometido ni en público ni en privado».