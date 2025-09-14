El concurso de vestidos de papel de Güeñes presume de trayectoria con 20 diseños rompedores El certamen, que tuvo lugar ayer en el Parque Arentzarte, alcanza su 65 edición y vive una gran explosión de color y creatividad

J. G. Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:27

Güeñes se convirtió en la noche de ayer sábado en capital de la creatividad y la tradición con la celebración del 65 aniversario del Concurso Internacional de Vestidos de Papel. El evento transformó el Parque Arenatzarte en una gran pasarela al aire libre. La edición de este año contó con la participación de 20 diseños, llegados de distintos puntos como Güeñes, el municipio anfitrión; Karrantza, Zalla, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Getxo y Bilbao, además de Cantabria y Amposta (Tarragona).

Cientos de personas se acercaron hasta el Parque Arenatzarte, procedentes de distintos puntos del territorio, para seguir de cerca el desfile y disfrutar de una velada única que combinó la competición con un recorrido retrospectivo por algunos de los 18 vestidos más emblemáticos y premiados en estas seis décadas y media. Una puesta en escena especial que ha permitido viajar a los orígenes del certamen y rendir homenaje a quienes, desde 1958, han hecho posible que esta tradición singular siga viva.

El jurado de esta edición estuvo integrado por el joven diseñador y emprendedor getxotarra Borja Hernández Urrutxurtu, conocido por su participación en el programa de TVE Maestros de la Costura; Begoña García Pazos, profesora de talleres de costura en distintos municipios de Las Encartaciones y habitual del concurso; y Juan Antonio Andrade, reconocido sastre de Balmaseda y presidente de la Asociación de Maestros Sastres y Artesanos de Bizkaia, con una amplia trayectoria vinculada al oficio artesanal.

La gala contó también con la actuación del grupo Demode Quartet. El alcalde de Güeñes, Juan Andrés Iragorri Ruiz, subrayó el valor histórico del aniversario: «Hoy hemos sentido que 65 años de historia han cobrado vida en Arenatzarte. Hemos celebrado nuestras raíces, hemos disfrutado de la creatividad de las y los participantes y hemos comprobado cómo este concurso sigue creciendo y ganando reconocimiento. Es un orgullo enorme para Güeñes y para todo Enkarterri».

Por su parte, la presidenta de la Asociación Soineko, Arantza Carro, resaltó la implicación ciudadana y la emoción compartida: «Esta noche hemos vivido una edición irrepetible. Nos hemos emocionado con los nuevos diseños, hemos recordado los grandes momentos del concurso y hemos visto Arenatzarte lleno de gente disfrutando y apoyando esta tradición. Sin lugar a duda, esta es la mejor recompensa para todo el trabajo que hay detrás».

Los premiados

Tras la deliberación, el jurado otorgó los siguientes premios:

Diseños ganadores categoría Infantil:

Diseño: Primer premio → [EL JUEGO DEL CALAMAR de Cinthya Cubillo (Santurtzi)]

Diseño: Segundo premio → [NEMO de Amparo Almedia (Getxo)]

Corte y confección: Primer premio → [HOLA CARACOLA de Mariví Merino (Güeñes)]

Corte y confección: Segundo premio → [PEONIA YANKEE de Begoña Treceño (Karrantza)]

Premio Roberto Comas → [ARCOIRIS de Pilar Cámara (Güeñes)]

Diseños ganadores categoría Adultos:

Diseño: Primer premio → [PARCHIS de Loli Sánchez (Zalla)]

Diseño: Segundo premio → [AURORA EN GÜEÑES de Svetlana Bokhan (Barakaldo)]

Corte y confección: Primer premio → [VERSALLES de Marivi Merino (Güeñes)]

Corte y confección: Segundo premio → [VINTAGE de Mariló Uriarte (Güeñes)]

Premio Roberto Comas → [NIRE URTEURRENA de Mariló Uriarte (Güeñes)]