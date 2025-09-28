El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jorge Canivel maneja una tela junto a Moisés Omeñaca Ivonne Iturgaiz

Cocineros y camareros a la moda

Con Estilo. La firma Uniformes Moyua revoluciona las gastronomía vistiendo al personal de los mejores restaurantes vascos. «Cada vez más gente desea lucir en la calle las ropas que llevan los chefs»

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:38

Si la comida entra muchas veces por la vista, Moisés Omeñaca, Jorge Canivel y Susana Rebollar deberían apuntarse un tanto. Son los responsables de los ... uniformes que visten los camareros, maîtres, cocteleros, chefs y jefes de sala de muchos de los mejores restaurantes de Euskadi. Asumen que la indumentaria es clave y que el look de los profesionales de la cocina es cada vez más importante. No pasan de puntillas hasta el punto de que muchos de sus estilismos los podemos encontrar incluso en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

