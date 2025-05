La calle por la que no pasan ambulancias

«Pides a los taxis que te traigan y te dicen que hasta aquí no»

Residir en Irustabidea tiene otros inconvenientes. Por ejemplo, aunque sí les reparte el cartero, «hay taxistas que no nos traen, te dicen que hasta aquí no vienen por su seguridad. Y si un día sales y quieres volver responsablemente a casa, tienes que ir andando», denuncia Patricio. Por suerte, tardan unos diez minutos desde que se toma el camino, aunque si llueve «es prácticamente imposible de lo que resbala» y además, la «escasa» iluminación tampoco anima a hacerlo. Por otro lado, los jabalíes toman la zona por la noche. «Hace unos tres años, salió una hembra con sus jabatos y me tumbó. Me caí del patinete y me llevó la Policía a casa. Y hace poco otro jabalí me ha roto la valla y se ha metido en el jardín».