A brazadas por el medio ambiente: Bilbao da el pistoletazo de salida a una travesía solidaria que atravesará toda España en veinte días

La historia del nadador Alberto Lorente, también conocido como 'El hombre de las aguas', y Enrique Herrero, 'Quique bolsitas', organizadores de 'Abracemos el mar', un reto que aúna deportividad y solidaridad para trasladar al mundo la importancia de cuidar el medio natural, se remonta al pasado verano. Sin conocerse con anterioridad, Lorente, de Barcelona, quería lanzar un mensaje al mundo sobre la importancia de «proteger lo que nos hace felices de manera distinta». A brazadas por todo el país.

Dicho y hecho. El deportista, que comenzó a nadar cuando apenas tenía 3 años por el miedo «de su padre a que se ahogara», se puso en contacto con Quique, de Sevilla y reconocido por la cantidad de limpiezas de playa que ha organizado desde hace una década por España, para poner en marcha un proyecto de «sensibilización» que recorrerá todo el litoral del país hasta llegar a Cataluña el día 10 de mayo. Un reto mayúsculo cuyo punto de partida ha sido Bilbao. Pasada la una del mediodía Alberto se ha tirado a la ría, a la altura del Itsasmuseum, para nadar durante 15 kilómetros hasta llegar a la playa de Ereaga. Allí, en horario de tarde, una marea de voluntarios se desplegará en busca de basura. ¿Por qué elegir la ría de la capital vizcaína como punto de salida? Sencillo: «quería empezar desde el interior de la tierra, y qué mejor que este espacio, para luego partir hacia aguas abiertas».

El «fallecimiento de un familiar de cáncer» fue lo que impulsó a Alberto, de 36 años y conductor de autobús, a combinar lo deportivo con lo solidario. «Tuve que dejar muy pronto de nadar por motivos familiares, pero cuando lo recuperé me plantee que mis brazadas tuvieran sentido y pudieran dejar una huella». Desde hace ocho años todo reto que se propone tiene un mensaje de concienciación, esta vez por el medio ambiente. «Queremos hacer que la gente reflexione sobre el problema que tienen nuestros ecosistemas y que las nuevas generaciones, y no tan nuevas, sepan de la necesidad de cuidar los océanos y la naturaleza», aseguraba a EL CORREO antes de echarse al agua.

El reto, según ha explicado Jon Ruigómez, director del museo marítimo, durante la presentación del evento, es triple: «cuidar el medio natural, ser conscientes de la basura que los humanos echamos y la implicación» de distintas asociaciones. También Carmen Díaz, vicealcaldesa y concejala de Cohesión Social del Ayuntamiento de Getxo y Carlos Sergio Achotegui, director general de Deportes de la Diputación, han puesto en valor «la defensa de la naturaleza». «En Bizkaia tenemos muchos espacios para hacer deporte al aire libre que tenemos que mantener», aseguraba Achotegui.

El objetivo de Lorente es llegar a Ereaga sobre las cuatro de la tarde para, a continuación, participar en una gran recogida de residuos a cargo de 'Quique Bolsitas'. Este profesor de educación física comenzó a limpiar playas hace seis años. En todo este tiempo ha participado en más de 1.400 batidas por todo el país.

- ¿Qué te ha llevado a dedicar tu tiempo libre a la limpieza de arenales?

Todo fue gracias a Roberto Brasero, el presentador del tiempo. Estaba viendo la televisión y escuché hablar de la gravedad de las islas de plástico que se generan en los océanos. De pronto me sentí responsable y me dije a mí mismo: ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? ¡Y me puse a ello! Este es mi nuevo deporte. No es lo que recojo sino la conciencia que voy despertando en las personas.

La jornada concluirá a las siete de la tarde en Getxo con la batida, talleres y actividades. Sin embargo a Alberto aún le quedará mucho camino que recorrer. De Cantabría nadará hasta Salou, pasando por Asturias, Galicia, Andalucía, Canarias, Murcia, Valencia y Baleares. Una vuelta a España que pondrá punto y final a las aventuras de este joven nadador.

