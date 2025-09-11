Bizkaia regulará el servicio de taxi en Loiu, el puerto de Getxo y el BEC con más licencias

La Diputación de Bizkaia está trabajando en la creación de Zonas de Régimen Especial (ZRE) del taxi que mejorará el servicio y flexibilizará las condiciones ... con las que operan los conductores en tres escenarios concretos. Afectarán al aeropuerto, a la terminal de cruceros de Getxo y al BEC. Son lugares en los que los usuarios llevan meses denunciando la falta de vehículos y en los que se registran picos de alta demanda cuando por ejemplo hay un concierto, llega un barco con miles de pasajeros a bordo o aterrizan o despegan muchos vuelos en un corto espacio de tiempo. El Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo regulará estas excepciones a través de una norma foral que ampare la nueva situación porque a día de hoy los taxistas solo pueden prestar su servicio –entendido por recoger pasajeros– en el municipio en el que tienen concedida la licencia.

En un primer momento, la Diputación había pensado intervenir únicamente en la parada del aeropuerto, donde ya se opera en régimen especial. Ante las quejas de clientes por falta de oferta en determinados momentos, sobre todo entre semana por la noche, en mayo abrió la veda de forma temporal. Permitió a los taxistas destinados en Loiu asistir a su puesto de forma voluntaria en días de libranza y vacaciones. La diputada de Transportes y Movilidad, Sonia Pérez, firmó una orden para reorganización el servicio de lunes a viernes, a partir de las seis de la tarde. La distinción es momentánea, para la temporada alta. Termina el 19 de octubre. La Diputación trabaja en la mejora del servicio en todo caso con la creación de 25 nuevas licencias en esta parada.

Sin embargo, la falta de taxis también se nota en la terminal de cruceros de Getxo y en el BEC cada vez que se da una cita multitudinaria. Son dos escenarios al alza, tanto en conciertos o citas profesionales multitudinarias como en recepción de turistas, respectivamente. Los problemas son ya varios días por semana. «Tras las conversaciones mantenidas con los agentes del sector se ha decidido ampliar la aplicación», explican fuentes forales.

De esta forma, la Diputación asegura que se «ordenará la actividad en centros generadores de viajes cuya demanda no puede ser absorbida únicamente por los taxistas locales». Conscientes de que puede causar revuelo en el sector, la elaboración del reglamento foral incluirá una fase pública y un procedimiento de participación.

En paralelo, los ayuntamientos en los que se ponga en marcha dichas Zonas de Régimen Especial podrán solicitar un incremento de licencias de taxi. Se busca así garantizar el servicio en las localidades afectadas, puesto que los conductores al hacer viajes más largos, tardarán más tiempo en volver. Todas las nuevas licencias serán siempre de vehículos adaptados. «Queremos subrayar que llevamos meses en diálogo con los distintos agentes implicados, tanto ayuntamientos como asociaciones y profesionales del taxi, un proceso que ha permitido poner en marcha medidas provisionales de refuerzo en el aeropuerto desde este verano», recuerda el ente foral.

«Con asociados»

Taxistas no asociados a ninguna emisora de las que operan en Bizkaia, pero también conductores inscritos a los colectivos gremiales llevaban tiempo solicitando al Departamento de Transportes que actúe. Critican que «hay suficientes licencias en Bizkaia para que, en momentos puntuales, se puedan flexibilizar los criterios, se preste servicio y no sea el ciudadano el pagano» de la escasez de taxis, un problema endémico también en Bilbao.

Denunciaban que, cuando había un día de mucho trabajo en la feria de muestras y en la terminal de cruceros, las emisoras «repartían el trabajo con sus asociados de municipios cercanos a Barakaldo y Getxo». «Es ilegal, pero hacen la vista gorda con sus compañeros y no llaman a la Policía porque les interesa descongestionar las calles y saben que no van a poder hacerlo por sí solos», explicaban. «Ellos no son nadie para decir quién y cuándo pueden entrar en otro municipio. Tiene que organizarlo la Diputación y no ellas que son un 'call center'» exigían.

El punto de inflexión ha sido el 'reparto' de cruceristas la semana pasada en la terminal de Getxo. Según publicó este periódico, la Autoridad Portuaria solicitó a BizkaiTaxi, colectivo que engloba a la mayoría de taxistas del municipio, que no pusiera pegas a que llegasen coches de otros municipios.Con la ley en la mano no se podía haber hecho. La competencia de la 'apertura' de puertas era única y exclusiva de la Diputación, pero se relajó el control. BizkaiTaxi envió un mensaje a sus asociados en el que comunicaba que «todos los taxistas de Bizkaia» podían acudir al embarque y desembarque de turistas. La Policía Local de Getxo de forma excepcional no sancionó a los choferes de fuera.