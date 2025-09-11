El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un taxista que no es de Getxo deja a una familia en la terminal de cruceros que la Autoridad Portuaria tiene en Getxo. manu cecilio

Bizkaia regulará el servicio de taxi en Loiu, el puerto de Getxo y el BEC con más licencias

Dictará en una orden foral cómo y quién puede operar en estas instalaciones para poner fin a prácticas polémicas en el sector

Leire Pérez

Leire Pérez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:51

La Diputación de Bizkaia está trabajando en la creación de Zonas de Régimen Especial (ZRE) del taxi que mejorará el servicio y flexibilizará las condiciones ... con las que operan los conductores en tres escenarios concretos. Afectarán al aeropuerto, a la terminal de cruceros de Getxo y al BEC. Son lugares en los que los usuarios llevan meses denunciando la falta de vehículos y en los que se registran picos de alta demanda cuando por ejemplo hay un concierto, llega un barco con miles de pasajeros a bordo o aterrizan o despegan muchos vuelos en un corto espacio de tiempo. El Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo regulará estas excepciones a través de una norma foral que ampare la nueva situación porque a día de hoy los taxistas solo pueden prestar su servicio –entendido por recoger pasajeros– en el municipio en el que tienen concedida la licencia.

