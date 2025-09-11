Colas de cruceristas colapsan la estación de metro de Algorta

l. pérez

bilbao. Desde el inicio la temporada de cruceros en primavera 118.000 pasajeros de 66 barcos han hecho escala en Getxo. Cuando concluya, ... a mediados de diciembre, se habrán superado los 150.000 visitantes. Y ese volumen de personas se nota en las calles de la localidad. Almuerzan en sus restaurantes, compran en las tiendas, requieren taxis y también utilizan otros transportes como el metro.

Ayer por la mañana atracaron en la terminal getxotarra dos buques con más de 6.000 personas a bordo. Varios centenares de estos visitantes colapsaron la estación del suburbano en Algorta. Ajenos al funcionamiento de las máquinas expendedoras, poco entrenados para conseguir un billete y con los andenes a los que dirigirse, los turistas provocaron colas que llegaron al exterior de la terminal.

Getxo impulsa que los cruceristas, que en biuen número buscna desplazarse a Bilbao para recorrer los puntos turísticos de la capital, se queden al menos unas horas en la localidad. La Autoridad Portuaria ofrece un servicio de autobuses a aquellos cruceristas que no han contratado previamente excursiones y que quieren conocer el entorno más cercano. Con la intención de que conozcan y consuman en Getxo, se les ofrece la posibilidad de acercarles al centro de Algorta y a Las Arenas. Ayer el Puerto contrató seis autobuses que transportó los pasajeros únicamente al primero de los dos barrios. La naviera ofertó otros 10 más con el mismo destino. Con una frecuencia de cada 15 o 30 minutos, dependiendo de la afluencia, dejaron a las personas, junto a la parada de metro para que también pudieran dirigirse a visitar Bilbao. Las colas provocaron quejas de algunos usuarios, que en ese momento tenían que subirse al vagón y que se encontraron con la multitud. EH Bildu insistió en que es «necesario limitar el número de cruceros que nos visitan y analizar su impacto social, ambiental y económico».

El PP denunció el año pasado la «improvisación» del Ayuntamiento a la hora de gestionar la cada vez mayor llegada de personas de otros países. Los populares solicitaron la instalación de señalización permanente que indicase a los visitantes las direcciones más emblemáticas. Entonces, criticaron que el Consistorio había recurrido a colocar unos «carteles cutres con papel plastificado», a través de los que se indicaba la dirección correcta para dirigirse a la estación de Neguri.