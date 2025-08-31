El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Tráfico denso en varios puntos de la A-8 dirección Bilbao
Una familia de Portugalete se abraza esta mañana en el aeropuerto de Loiu. Luis Ángel Gómez

Bizkaia regresa a casa

La operación retorno, que se desarrolla de forma escalonada, culmina hoy con la vuelta a la normalidad de miles de vizcaínos

Eva Molano

Eva Molano

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:36

Jornada de maletas, abrazos, reencuentros. Toca volver a la normalidad o a los preparativos para reincorporarse pronto. Ya no se suelen producir las complicaciones de ... antaño, pero la de hoy, último domingo de agosto, es la jornada clave de la operación retorno. Aunque muchos de los viajes de regreso se han emprendido de forma escalonada, miles de personas también han decidido apurar hasta última hora de sus vacaciones. El trasiego en el aeropuerto de Loiu, donde desde el jueves se han gestionado 552 vuelos, de los que 140 operaban la jornada de hoy. Este mediodía, los viajeros emergían a toda prisa del túnel de 'Salidas' hacia los taxis, hacia sus familiares que les esperaban aparcados o hacia los autobuses y la típica lluvia de Bilbao les indicaba que estaban en casa. La joven bilbaína Isabel Marínez se montaba en el autobús hacia la Intermodal después de haber pasado un mes en Japón y 20 días en Indonesia, visitando Bali, Lombok y las islas Gilli. Mañana empieza a trabajar. «He apurado, sí», contaba con una sonrisa.

