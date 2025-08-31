Bizkaia regresa a casa

Jornada de maletas, abrazos, reencuentros. Toca volver a la normalidad o a los preparativos para reincorporarse pronto. Ya no se suelen producir las complicaciones de ... antaño, pero la de hoy, último domingo de agosto, es la jornada clave de la operación retorno. Aunque muchos de los viajes de regreso se han emprendido de forma escalonada, miles de personas también han decidido apurar hasta última hora de sus vacaciones. El trasiego en el aeropuerto de Loiu, donde desde el jueves se han gestionado 552 vuelos, de los que 140 operaban la jornada de hoy. Este mediodía, los viajeros emergían a toda prisa del túnel de 'Salidas' hacia los taxis, hacia sus familiares que les esperaban aparcados o hacia los autobuses y la típica lluvia de Bilbao les indicaba que estaban en casa. La joven bilbaína Isabel Marínez se montaba en el autobús hacia la Intermodal después de haber pasado un mes en Japón y 20 días en Indonesia, visitando Bali, Lombok y las islas Gilli. Mañana empieza a trabajar. «He apurado, sí», contaba con una sonrisa.

Una familia bilbaína también hacía cola para tomar el autobús después de haber estado una semana en Nueva York. J.J. Sanz y su mujer Yolanda, vecinos de la Plaza Campuzano, indicaban que su hijo, que había viajado con ellos, tiene que trabajar mañana. De ahí la elección de volver hoy. «Porque yo ahora estoy de vacaciones, pero a partir de mañana jubilado», relataba Sanz, que ya conocía la ciudad. «Está toda la zona del Hudson nueva, era muy portuaria pero ahora la han recuperado, como el Abandoibarra nuestro, pero a lo bestia. No hemos tenido problemas con Trump, ni con la aduana, ni nos han querido deportar», bromeaba.

El aeropuerto de Bilbao también ha sido una parada para otros viajeros que regresan a casa, en esta ocasión hacia San Sebastián o Irun, como una joven había disfrutado sola de un evento sobre el chocolate en Suecia. «Lo he pasado de maravilla», decía. Otro grupo de amigos también esperaban al bus para desplazarse hasta Santoña después de pasar 7 días en Amsterdam. «Mis amigos mañana a las 7 ya tienen que estar cogiendo bonitos. Para recuperar el dinero que han gastado», relataba Sergio Casas Albo.

En la Intermodal de Bilbao también olía a regreso, aunque según confirmaron desde la estación, la vuelta está siendo escalonada desde desde finales de semana. Los días normales, hay entre 980 y 1000 expediciones de autobuses (salidas y llegadas) y los viernes, 1080. «Ahora pasamos de las 1.100 con los refuerzos de vuelta», explicaron. Estos días unos 25.000 viajeros al día cruzan las instalaciones, aunque los viernes corrientes y durante la operación salida, se movieron entre 27.000 y 28.000. Se trata de un incremento del 10% respecto al año pasado. Las líneas con más relevancia, además de la de Madrid, son las de rutas que conectan puntos del Cantábrico, desde Gijón a Irún, pasando por Santander, Noja, Isla...

El norte está de moda

Y es que el norte está de moda por las olas de calor que el resto de destinos siguen sufriendo. Una joven pareja de sevillanos apuraba un cigarrillo fuera de la estación, donde iban a dejar las maletas en la consigna para disfrutar del último día en la ciudad. Su bus también partía por la noche. «Queríamos escapar del calor y ver bien Bilbao. Queríamos haber ido a la playa hoy pero el tiempo no ha acompañado. En Sevilla siguen de 35 para arriba. Allí en verano no se puede estar«, apuntaba Rafael Moreno. Álex González, mientras, partía de Bilbao para visitar Santander y Gijón antes de volver a su ciudad natal, Barcelona. «Aún no estamos en la fase retorno, estamos de visita y ahora nos vamos a San Sebastián», comentaban un grupo de señoras residentes en Suiza. Mientras, la joven colombiana Sally De Río, que emergía con sus maletas de un autobús procedente de Madrid, pisaba por primera vez Bilbao, donde va a vivir seis meses mientras cursa un Erasmus en la universidad de Deusto.

El Gobierno vasco también ha habilitado un dispositivo especial en las carreteras y apunta que «los principales puntos conflictivos se ubicarán en la AP-8, en el paso fronterizo entre Biriatu e Irun, en Gipuzkoa, y en la A-8, en dirección Cantabria, donde se esperan retenciones«. El Ejecutivo preveía la mayor parte de los viajes de regreso entre el 21 y el 24 de agosto y entre el viernes y la jornada de hoy. Durante la Operación Salida, certificó que el tráfico interno, cuyo mayor volumen se concentra, principalmente, en la A-8 en el límite territorial con Cantabria y durante los fines de semana, registró un incremento del 3,5%, superando las previsiones. Los responsables de Tráfico aguardaban más de 4 millones de desplazamientos de ida y vuelta este verano, contando con el tráfico internacional.