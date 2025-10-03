El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Ángel Gómez

Bilbao prepara tres 'mega tardeos' para terminar el 2025 por todo lo alto

Dos de ellos serán en San Mamés para celebrar Halloween el 31 de octubre y el 1 de noviembre

Marina León

Marina León

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:16

A lo largo de este año, los 'tardeos' han causado sensación en Bilbao. La capital vizcaína ha acogido con los brazos abiertos este modelo de ocio que adelanta la fiesta nocturna para alargar la sobremesa y aprovechar las tardes. Como en Bilbao se hace todo a lo grande, la ciudad le ha cogido gusto a los 'tardeos' a tamaño XXL.

Los próximos se celebrarán en San Mamés. El primero, será un especial de Halloween el viernes 31 de octubre. Desde las 19.00 horas «hasta que el cuerpo diga basta (2.30)», explica la empresa organizadora, Salseo Bilbao. Las entradas parten de los 25 euros e incluyen una consumición y 'afterparty' en la sala Velvet. La fiesta está destinada a mayores de 21 años y, aunque no es obligatorio, «asistir disfrazado siempre suma». Quienes se queden sin entradas o no puedan asistir ese día a la fiesta, tienen otra oportunidad al día siguiente, el 1 de noviembre. En este caso, el evento empezará a las 18.00 horas y está dirigido a mayores de 25 años.

Para despedir el año, habrá otro 'mega tardeo' el 27 de diciembre en la sala Cubec! del Bilbao Exhibition Centre (BEC). «Prepárate para vivir la fiesta más épica estas navidades», aseguran los promotores. Habrá bandas en directo, DJs nacionales y locales. En cuanto a las entradas los precios van de los 20 euros hasta los 50 para los pases VIP, con acceso al escenario, terraza y barra privada.

