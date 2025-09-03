El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Primeras restricciones en un carril de la plaza Euskadi, ayer por la mañana, para efectuar catas. Yvonne Iturgaiz

Bilbao prepara la obra para recortar la rotonda y dar más espacio al Bellas Artes

Movilidad estudia ahora los cortes necesarios para las actuaciones en la plaza Euskadi, que se esperan «dentro de dos ó tres semanas»

Luis López
Eva Molano

Luis López y Eva Molano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:09

Con la llegada de septiembre, se reinician las obras interrumpidas para mejorar la ciudad. El Ayuntamiento comenzará este mes la mejora del acceso peatonal al ... museo de Bellas Artes para embellecerlo y «acercarlo» al Guggenheim mediante la remodelación de la plaza Euskadi y su entorno, una obra que también pretende dar nuevos bríos a la zona para colocarla a la altura estética que merece tras la reforma del propio museo de Bellas Artes, en pleno desarrollo, según apuntaron fuentes municipales. Se trata de un tajo que salió a licitación en marzo y que arrancó en junio en la parte del parque de Doña Casilda, con la sustitución del embaldosado. Aquí, en el parque de los patos, también se abrirá un nuevo camino central en el área infantil y se colocarán nuevos parterres, más floridos y vistosos, y nuevo mobiliario urbano.

