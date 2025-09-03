Bilbao prepara la obra para recortar la rotonda y dar más espacio al Bellas Artes

Con la llegada de septiembre, se reinician las obras interrumpidas para mejorar la ciudad. El Ayuntamiento comenzará este mes la mejora del acceso peatonal al ... museo de Bellas Artes para embellecerlo y «acercarlo» al Guggenheim mediante la remodelación de la plaza Euskadi y su entorno, una obra que también pretende dar nuevos bríos a la zona para colocarla a la altura estética que merece tras la reforma del propio museo de Bellas Artes, en pleno desarrollo, según apuntaron fuentes municipales. Se trata de un tajo que salió a licitación en marzo y que arrancó en junio en la parte del parque de Doña Casilda, con la sustitución del embaldosado. Aquí, en el parque de los patos, también se abrirá un nuevo camino central en el área infantil y se colocarán nuevos parterres, más floridos y vistosos, y nuevo mobiliario urbano.

Lo que se iniciará la parte más importante de la obra en la propia plaza Euskadi. La idea es, básicamente, dar más espacio a los viandantes y aproximar los dos museos más visitados de la ciudad mediante recorridos peatonales más cómodos, una vez descartada la idea de eliminar todo el tráfico en la rotonda y convertirla en la prolongación de Doña Casilda, tal y como solicitaba Norman Foster.

De momento, el Ayuntamiento realiza una cata en la rotonda de la plaza Euskadi para comprobar el estado del firme bajo el asfalto. La actuación, que comprende desde el puente de Deusto hasta la confluencia de la calle Mazarredo, consistirá en eliminar un carril de la rotonda para dar más espacio al peatón, potenciando el tránsito con grandes pasos de cebra, la ampliación de aceras y un rediseño de la plaza. Según confirmaron a este periódico fuentes del área de Movilidad, se estudian ahora los cortes para reorganizar el tráfico de la mejor forma compatible con las actuaciones, aunque éstos no se realizarán antes de «dos o tres semanas».

Los tres carriles se reducirán a dos, -como ya ocurriera en el puente de Deusto- se ensancharán las aceras y se creará una plataforma única en el vial frente al museo, a la vez que se repararán los diferentes elementos y materiales y se crearán nuevos recorridos peatonales. Se ampliarán los pasos de peatones de Elcano y desde la plaza y el situado frente del museo. Se generará, además, uno nuevo a la altura de Alameda Mazarredo que enlazará con un nuevo camino que se abrirá por en medio de la plaza. Y se reorganizarán el resto de pasos peatonales de Mazarredo y Juan de Ajuriaguerra. En total, la actuación paisajística y de mejora urbana se desarrollará en más de 38.000 metros cuadrados y en ella se invertirán 1,5 millones.

El tráfico no se penalizará

El Ayuntamiento está convencido de que la actuación no va a penalizar el tráfico en la plaza, uno de los principales accesos al centro de Bilbao, aunque la actuación no ha estado exenta de polémica. Eugenio Aguinaga, unos de los «padres» de todo el desarrollo de Abandoibarra y, como tal, del diseño original de la plaza Euskadi, la considera «un error garrafal, que si se lleva a cabo afectará a la ciudad para siempre. Un despropósito». El experto opina que se van a «introducir obstáculos innecesarios y cambios en la disposición del tráfico que, lejos de facilitar la movilidad, van a generar atascos constantes y molestias a los ciudadanos».